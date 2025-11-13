Duplicates Cleaner - precizno pronalazi duplicirane datoteke te ih može jednostavno ukloniti

Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za detekciju i brisanje duplih datoteka koje bespotrebno zauzimaju nekada doista dragocjenu unutarnju memoriju telefona, a sve to radi prilično brzo, jednostavno i, ono što je još važnije, učinkovito…

Matija Gračanin četvrtak, 13. studenog 2025. u 06:25
OSNOVNI PODACI
Naziv Duplicates Cleaner 
Namjena Mobilni alat za uklanjanje duplih datoteka
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,99 eur

Premda pametni telefoni dolaze sa sve većim kapacitetom unutarnje memorije, dobar ih dio više ne odlazi s podrškom za dodatne memorijske kartice, a tijekom se vremena slobodna memorija zapuni raznim datotekama. Dio tih datoteka su zapravo duplicirane, a tu onda uskaču aplikacije baš kao što je Duplicates Cleaner.

Baš kao što se već prema nazivu može zaključiti, riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za pronalazak duplih datoteka, bilo da su to fotografije, video datoteke, audio datoteke ili dokumenti, a onda omogućava da ih se na jednostavan način ukloni kako bi se oslobodila memorija.

Za korištenje aplikacije nije potrebna registracija, a nakon što je se instalira i prvi put pokrene, potrebno je samo dati odgovarajuće dozvole te je odmah moguće aktivirati skeniranje pametnog telefona kako bi se detektirale duple datoteke (skeniranje se pokreće za svaki tip datoteka individualno, a tu je i prilagođeno skeniranje koje nije dostupno u besplatnoj inačici).

Sučelje je pregledno i jednostavno, a sve su mogućnosti zapravo dostupne na početnom zaslonu. Jednom kada skeniranje završi (sve je prilično brzo), dobit će se na uvid detektirane duple datoteke koje je onda moguće ukloniti (uklanjaju se sve kopije neke datoteke ili samo željene).

Sama aplikacija koristi vlastite algoritme za identifikaciju duplikata, pri čemu se ne oslanja samo na naziv datoteke ili veličinu, nego analizira i sadržaj pa je točnost detekcije prilično dobra. Dakako, tu su i neke druge mogućnosti, a dok je besplatna inačica ponešto limitirana, tu je izdanje Prime s nizom dodatnih mogućnosti koje stoji 4,99 eura.



