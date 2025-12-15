Flut Renamer - mobilni alat za brzo i lako slijedno preimenovanje datoteka
Riječ je o solidno osmišljenoj aplikaciji za Android telefone koja omogućava da se na relativno jednostavan način odjednom preimenuje više datoteka i to kroz intuitivno sučelje te s podrškom za različite vrste formata…
|Naziv
|Flut Renamer
|Namjena
|Slijedno preimenovanje datoteka
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Flut Renamer je aplikacija otvorena koda koja pomaže pri organizaciji datoteka pohranjenima na unutarnjoj memoriji pametnih telefona, a posebno će se korisnim pokazati onda kada treba brzo i odjednom preimenovati veći broj slika, videozapisa ili dokumenata (podržano je i preimenovanje mapa).
Štoviše, ne samo da nudi jednostavno i vrlo intuitivno sučelje, nego nudi upravo one mogućnosti kakve bi se i očekivale od mobilnog alata ovoga tipa. Sve počinje tako da se u glavnom sučelju dodaju željene datoteke (potrebno je dati odgovarajuće dozvole), a onda valja definirati pravila za samo preimenovanje.
Zgodno je to što je moguće kombinirati više pravila s time da će biti izvršena jedno za drugom, a u suštini je dostupno nekoliko tipičnih radnji za koje je moguće definirati specifične parametre. Osim toga, Flut Renamer nudi i opciju korištenja metapodataka (moguće je koristiti i EXIF informacije), a tu su u drugi detalji.
Jednom kada je sve spremno, moći će se vidjeti kako će izgledati stari i novi naziv datoteke ili mape, a onda je samo još potrebno aktivirati proces slijednog preimenovanja. Nema što, Flut Renamer svoj posao odrađuje onako kako bi se to i očekivalo, a da bi stvar bila još bolja, sve se može koristiti besplatno.