Flut Renamer - mobilni alat za brzo i lako slijedno preimenovanje datoteka

Riječ je o solidno osmišljenoj aplikaciji za Android telefone koja omogućava da se na relativno jednostavan način odjednom preimenuje više datoteka i to kroz intuitivno sučelje te s podrškom za različite vrste formata…

Matija Gračanin ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 07:15
OSNOVNI PODACI
Naziv Flut Renamer
Namjena Slijedno preimenovanje datoteka
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Flut Renamer je aplikacija otvorena koda koja pomaže pri organizaciji datoteka pohranjenima na unutarnjoj memoriji pametnih telefona, a posebno će se korisnim pokazati onda kada treba brzo i odjednom preimenovati veći broj slika, videozapisa ili dokumenata (podržano je i preimenovanje mapa).

Štoviše, ne samo da nudi jednostavno i vrlo intuitivno sučelje, nego nudi upravo one mogućnosti kakve bi se i očekivale od mobilnog alata ovoga tipa. Sve počinje tako da se u glavnom sučelju dodaju željene datoteke (potrebno je dati odgovarajuće dozvole), a onda valja definirati pravila za samo preimenovanje.

Zgodno je to što je moguće kombinirati više pravila s time da će biti izvršena jedno za drugom, a u suštini je dostupno nekoliko tipičnih radnji za koje je moguće definirati specifične parametre. Osim toga, Flut Renamer nudi i opciju korištenja metapodataka (moguće je koristiti i EXIF informacije), a tu su u drugi detalji.

Jednom kada je sve spremno, moći će se vidjeti kako će izgledati stari i novi naziv datoteke ili mape, a onda je samo još potrebno aktivirati proces slijednog preimenovanja. Nema što, Flut Renamer svoj posao odrađuje onako kako bi se to i očekivalo, a da bi stvar bila još bolja, sve se može koristiti besplatno.



