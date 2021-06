EURO 2020 Official - službena aplikacija aktualnog prvenstva u nogometu

OSNOVNI PODACI Naziv EURO 2020 Official Namjena Službena aplikacija UEFA nogometnog prvenstva Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

EURO 2020 Official po svim je svojim karakteristikama tipična službena aplikacija, no mora se priznati da naprosto obiluje sadržajem pa se nameće kao idealno rješenje kada se u svakome trenutku želi znati doslovce sve što se tiče aktualnog 16. izdanja UEFA Europskog nogometnog prvenstva koje je počelo 11. lipnja i trajat će do 11. srpnja.

Ne samo da će se putem aplikacije lako doznati aktualni rezultati i raspored utakmica, nego je moguće je pratiti nacionalne momčadi, igrače, pogledati najbolje trenutke, pratiti uživo rezultate i u svakom trenutku dobiti uvid u prilično detaljne statistike svih odigranih utakmica. Štoviše, aplikaciju vrijedi imati pri ruci upravo za vrijeme utakmica kako se baš ništa ne bi propustilo.

Naravno, tu su i vijesti, videozapisi te brdo dodatno sadržaja poput Performance zone u kojoj je moguće vidjeti rangiranje igrača ili Skill Showcasea u kojemu je moguće vidjeti najbolje poteze u dosadašnjim utakmicama. Osim toga, tu su i brojne druge stvarčice kao što je mogućnost sastavljanja vlastite momčadi iz snova koristeći budžet od 100 milijuna eura ili igra u kojoj je moguće predvidjeti rezultate srazova nacionalnih momčadi.

Aplikacija ide i korak dalje pa će biti itekako korisna onima koji se nađu u jednom od gradova domaćina ovoga natjecanja pa je moguće koristiti interaktivne mape kako bi se lakše došlo do stadiona, ali i doznati sve potrebne informacije i ulaznicama.

Dakako, stvarčica ima još, pa se upravo službena aplikacija nameće kao ponajbolji način za praćenje ovoga nogometnog prvenstva, a budući da omogućava i promjenu natjecanja (moguće je pratiti Ligu nacija te kvalifikacije za svjetsko prvenstvo), samu aplikaciju vrijedi na telefonu zadržati i dulje od trajanja natjecanja UEFA Euro 2020.