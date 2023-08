FeedFlow - jednostavan mobilni čitač RSS-a koji će se dopasti ljubiteljima minimalizma

Praćenje novosti kroz RSS kanale i dalje je relativno popularno, a ovo je nov mobilni čitač RSS sadržaja koji će se ponajprije dopasti svima koji su skloni minimalizmu. Ne nudi raskošne značajke, no krasi ga zgodno sučelje te naglašeni asketizam za brzi pregled dnevnih novosti…

OSNOVNI PODACI Naziv FeedFlow Namjena Minimalistički mobilni čitač RSS-a Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

FeedFlow je još jedan mobilni čitač RSS sadržaja no koji se od većine raskošno opremljenih aplikacija razlikuje ponajprije činjenicom da maksimalno naglašava minimalizam. Ističe se jednostavnim sučeljem kojim dominira prikaz sadržaja iz dodanih RSS kanala, a umjesto da se prikazuje cjeloviti sadržaj, klikom na određenu vijesti, otvoriti će se željeni web preglednik sa zadanom poveznicom.

Web preglednik koji se želi koristiti moguće je namjestiti u postavkama, a osim što je moguće ručno dodavati RSS kanale jedan po jedan, moguće ih je uvoziti kroz OPML liste (kasnije je dodane RSS kanale moguće i izvesti u OPML listu).

FeedFlow na jednom mjestu prikazuje sve novosti prikupljene iz svih dodatnih RSS kanala i zapravo ne nudi uobičajene mogućnosti kako bi ih se organiziralo; no to će se nekima sigurno dopasti i to pogotovo ako ne prate velik broj RSS kanala te samo žele jednostavno skrolati kroz agregiran sadržaj.

Drugim riječima, riječ je o mobilnom čitaču RSS sadržaja koji potiče usredotočenost na brzo konzumiranje sadržaja. Dakako, FeedFlow je sasvim besplatan, ne prikazuje reklame i nameće se kao idealno rješenje za brzi pregled novosti prikupljenih kroz RSS za sve one koji ne traže aplikaciju ovoga tipa koja nudi raskošne mogućnosti.