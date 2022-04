FIFA+ - posve besplatan streaming servis namijenjen ljubiteljima nogometa

Riječ je o službenoj streaming platformi najviše svjetske nogometne organizacije, a putem koje se može uživati u gledanju nogometnih utakmica i drugog video sadržaja povezanog s nogometom. Zasad je sve još relativno skromno, no u budućnosti bi se trebali moći gledati i prijenosi utakmica uživo…

OSNOVNI PODACI Naziv FIFA+ Namjena Službena streaming platforma FIFA-e Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

FIFA+ je nova streaming platforma iza koje stoji najviše svjetska nogometna organizacija. Ambicije za platformu su prilično velike, ako je suditi prema najavama, a već ono što se sada posve besplatno može dobiti i vidjeti sigurno će biti zanimljivo ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Uz to što je moguće pogledati niz povijesnih utakmica sa svjetskih natjecanja i to u cijelosti, na platformi su dostupni i dokumentarci, kratki isječci i drugi sadržaj povezan s nogometom. Međutim, ono što će ovu aplikaciju i platformu učiniti potencijalno nezamjenjivom ljubiteljima nogometa, svakako je najava da će se do kraja godine moći gledati i prijenosi utakmica uživo.

Planovi su doista ambiciozni, pa je tako u planu prenositi više od 40 tisuća utakmica godišnje uživo. Osim toga, putem aplikacije će se moći na uvid dobiti i čitav niz nogometnih podataka i rezultata iz različitih nogometnih natjecanja i liga, a tu je i dodatni sadržaj kao što su igre, kvizovi, predviđanja i sve ono što bi ljubiteljima nogometa moglo dodatno biti zanimljivo.

Uz sve to, putem platforme i aplikacije se može pratiti i originalni sadržaj (uz već spomenuti dokumentarne filmove i serije, tu su i druge emisije i kratki filmovi). Zasad je sve još relativno skromno, no već sada ima dovoljno sadržaja da se izgube sati gledajući povijesne utakmice, dokumentarce i drugi video sadržaj. Da bi stvar bila još bolja – sve je posve besplatno.