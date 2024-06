FM Radio - slušanje više od 65 tisuća radijskih postaja iz više od 190 zemalja

OSNOVNI PODACI Naziv FM Radio Namjena Slušanje velikog broja radijskih postaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

FM Radio još je jedna od mnoštva aplikacija koje omogućavaju da se na vrlo jednostavan način pronađe i slušaju više od 65 tisuća radijskih postaja dostupnih u više od 190 zemalja i na taj se način, sasvim besplatno (većinom uz reklame) uživa u glazbi ili drugom radijskom programu.

Zgodno je to što će aplikacija automatski, ovisno o lokaciji korisnika, preporučiti koje su lokalne radijske postaje dostupne (Near Me), no u svakome je trenutku moguće ili pretraživati oveću bazu radijskih postaja i tako, na primjer, brzo pronaći radijske postaje koje emitiraju glazbu 80-ih, 90-ih ili aktualne hitove.

Dakako, postaje je moguće pregledavati i prema dostupnim kategorijama (po matičnoj zemlji, po žanru, po jeziku ili premda radijskim mrežama), a postaje je moguće dodavati u favorite, dok je tu i top ljestvica najslušanijih radijskih postaja. Dakako, uzimajući u obzir tako velik broj radijskih postaja, dio njih neće raditi, no to je moguće jednostavno prijaviti putem aplikacije.

Upravljanje reprodukcijom nije nešto posebno napredno, ali su zato tu neke dodatne mogućnosti kao što je tajmer za spavanje, budilica, podrška za reprodukciju u pozadini ili stvaranja prečaca do neke radijske postaje. Sve u svemu, oni koji traže jednostavnu i funkcionalnu aplikaciju za slušanje radijskih postaja putem Interneta, s ovom bi mogli biti zadovoljni.