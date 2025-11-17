FoxyNotes - popularna aplikacija za upravljanje bilješkama i digitalna bilježnica

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja se specijalizira za stvaranje i upravljanje bilješkama i postavlja se kao svojevrsna digitalna bilježnica u koju je moguće pohraniti tekstualne bilješke, slike, crteže, glasovne poruke, dokumente i drugo…

OSNOVNI PODACI Naziv FoxyNotes Namjena Digitalna bilježnica i upravljanje bilješkama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,99 eur (Premium)

FoxyNotes je aplikacija koja se postavlja kao jednostavna no dovoljno funkcionalna alternativa nekim poznatijim digitalnim bilježnicama i mobilnim alatima za upravljanje bilješkama, a kod koje je posebno naglašena viša razina kontrole nad podacima (mogu se pohraniti lokalno) te se nudi i podrška za sinkronizaciju putem Google Drivea.

Osim toga, zgodno je i to što FoxyNotes omogućuje uvoz bilješki iz drugih aplikacija iz kojih je bilješke moguće izvesti (dobro je optimiziran za uvoz bilježaka iz Googleovog Keepa), pa je prijelaz iz konkurentnih aplikacija relativno bezbolan. Dakako, ova aplikacija nudi i čitav niz praktičnih mogućnosti.

Uz to što je moguće pohranjivati raznovrsne podatke (tekstualne bilješke, dokumente, crteže, zvučne zapise i slično), nudi i dobro riješen editor bilješki s podrškom za oblikovanje teksta zatim pretraživanje unutar bilješki te pregled prema kategorijama ili mapama, a tu je i podrška za stvaranje liste zadataka, opcija postavljanja podsjetnika te mogućnost zaštite bilješki biometrijom.

Sučelje je jednostavno i pregledno pri čemu se nudi i podrška za dnevnu i noćnu temu (nekima će biti važno i to što se nudi tema posebno optimizirana za AMOLED zaslone), a moguće je promijeniti i shemu boja, definirati veličinu i tip slova. Očekivano, besplatno izdanje je limitirano, pa oni koji žele imati sve mogućnost na raspolaganju uvijek mogu kupiti izdanje Premium koje stoji 5,99 eura.