FoxyNotes - popularna aplikacija za upravljanje bilješkama i digitalna bilježnica

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja se specijalizira za stvaranje i upravljanje bilješkama i postavlja se kao svojevrsna digitalna bilježnica u koju je moguće pohraniti tekstualne bilješke, slike, crteže, glasovne poruke, dokumente i drugo…

Matija Gračanin ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 07:45
OSNOVNI PODACI
Naziv FoxyNotes
Namjena Digitalna bilježnica i upravljanje bilješkama
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 5,99 eur (Premium)

FoxyNotes je aplikacija koja se postavlja kao jednostavna no dovoljno funkcionalna alternativa nekim poznatijim digitalnim bilježnicama i mobilnim alatima za upravljanje bilješkama, a kod koje je posebno naglašena viša razina kontrole nad podacima (mogu se pohraniti lokalno) te se nudi i podrška za sinkronizaciju putem Google Drivea.

Osim toga, zgodno je i to što FoxyNotes omogućuje uvoz bilješki iz drugih aplikacija iz kojih je bilješke moguće izvesti (dobro je optimiziran za uvoz bilježaka iz Googleovog Keepa), pa je prijelaz iz konkurentnih aplikacija relativno bezbolan. Dakako, ova aplikacija nudi i čitav niz praktičnih mogućnosti.

Uz to što je moguće pohranjivati raznovrsne podatke (tekstualne bilješke, dokumente, crteže, zvučne zapise i slično), nudi i dobro riješen editor bilješki s podrškom za oblikovanje teksta zatim pretraživanje unutar bilješki te pregled prema kategorijama ili mapama, a tu je i podrška za stvaranje liste zadataka, opcija postavljanja podsjetnika te mogućnost zaštite bilješki biometrijom.

Sučelje je jednostavno i pregledno pri čemu se nudi i podrška za dnevnu i noćnu temu (nekima će biti važno i to što se nudi tema posebno optimizirana za AMOLED zaslone), a moguće je promijeniti i shemu boja, definirati veličinu i tip slova. Očekivano, besplatno izdanje je limitirano, pa oni koji žele imati sve mogućnost na raspolaganju uvijek mogu kupiti izdanje Premium koje stoji 5,99 eura.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija