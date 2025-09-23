Montblanc Digital Paper: Luksuzni e-ink tablet s paprenom cijenom

Montblanc Digital Paper nudi eleganciju i prestiž, no po cijeni koja jasno daje do znanja da tehničke specifikacije ovdje nisu u prvom planu

Bug.hr utorak, 23. rujna 2025. u 11:32

Poznati proizvođač luksuznog pisaćeg pribora, Montblanc, ulazi na tržište digitalnih bilježnica sa svojim prvim e-ink tabletom. Kako prenosi The Verge, tvrtka nudi svoju viziju digitalnog pisanja namijenjenu najzahtjevnijim korisnicima koji cijene prestiž i eleganciju iznad svega.

Montblanc Digital Paper, s cijenom od 905 američkih dolara, spaja osnovni crno-bijeli e-ink zaslon, koji oponaša izgled pravog papira, s digitalnom olovkom modeliranom prema legendarnoj Meisterstück seriji. Kao što se i očekuje, uređaj omogućuje hvatanje bilješki, skiciranje, pa čak i anotiranje knjiga u EPUB ili PDF formatu. Cilj nije konkurirati masovnom tržištu, već ponuditi ekskluzivno digitalno iskustvo.

Iako tehničke specifikacije nisu u fokusu, poznato je da se unutar aluminijskog kućišta nalazi baterija kapaciteta 3740 mAh, a priložena olovka podržava preko 4.000 razina osjetljivosti na pritisak te se magnetski pričvršćuje i bežično puni. Ipak, Montblanc vam ne prodaje najmoderniji uređaj, već luksuzno iskustvo. Ono što je važnije od rezolucije zaslona su detalji poput izmjenjivih vrhova olovke koji oponašaju tri različite teksture papira.

Tvrtka se i ranije okušala u digitalnom pisanju sa svojom Augmented Paper linijom i olovkama za Samsung, no ovo je za Montblanc uglavnom novo područje. Ako ste na tržištu za e-ink tablet za pisanje, vjerojatno ćete dobiti više za svoj novac (poput zaslona u boji) odabirom konkurentskih modela poput onih iz tvrtke reMarkable.

No, ako tražite premium digitalno iskustvo koje naglašava status i eleganciju, a cijena vam nije presudna, Montblanc Digital Paper (naravno, u svojoj futroli od teleće kože za dodatnih 205 dolara) mogao bi biti pun pogodak.



