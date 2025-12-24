Journey - zgodno osmišljena aplikacija za vođenje osobnog digitalnog dnevnika

Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za vođenje digitalnog dnevnika te osobnih i drugih bilješki. Drugim riječima, ovo je aplikacija koja nastoji spojiti klasično vođenje osobnog dnevnika s dodatnim alatima za tipičnima za aplikacije za klasično upravljanje bilješkama…

OSNOVNI PODACI Naziv Journey Namjena Sve što je potrebno za vođenje osobnog dnevnika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 54,99 eur godišnje

Vođenje osobnog dnevnika itekako može imati snažan psihološki učinak pa ni ne čudi da mnogi stručnjaci preporučuju upravo to da se vodi dnevnik. Journey je aplikacija koja će upravo takvo što učiniti vrlo ugodnim i praktičnim iskustvom, a pritom omogućava i da se na jednostavan način stvaraju uspomene.

Naime, ova se aplikacija dosta postavlja kao zgodno rješenje za vođenje osobnog dnevnika koje omogućava i da se pritom stvaraju osobne bilješke, a da bi stvar bila još bolja, vrlo je lako dodavati i drugi sadržaj (slike, videozapisi i slično). Kako bi se Journey koristio, potrebno je otvoriti korisnički račun (sve se sinkronizira i dostupno je na više uređaja), a onda valja postaviti lozinku te aktivirati biometriju kako bi se zaštitile osjetljive informacije.

Nakon toga samo valja unositi sadržaj, a tu su svi oni alati i mogućnosti koje bi se i mogle očekivati od aplikacije ovoga tipa. Zgodno je to što se uz svaki dnevnički zapis može dodati i emocionalni kontekst, a onda kasnije pregledavati kako se raspoloženje mijenjalo tijekom vremena (i što je na njega utjecalo).

Osim toga, dostupni su i programi vođenog pisanja te predlošci za različite teme, od osobnog razvoja do organizacije svakodnevnih obaveza. Tu je i mogućnost dijeljenja odabranih bilješki putem posebnih poveznica, a nekima će sigurno biti zanimljivo i to što je omogućena kolaboracija sa drugim korisnicima. Naravno, mogućnosti i detalja ima još mnogo, a ako se želi uživati u svemu onome što Journey može ponuditi, onda treba biti spreman i na plaćanje godišnje pretplate koja stoji 54,99 eura (sve se može besplatno iskušavati tri dana).