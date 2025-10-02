NotallyX - lijepo napravljena aplikacija otvorena koda za upravljanje bilješkama

NotallyX je još jedna aplikacija za upravljanje bilješkama koja je najsličnija Googleovom Keepu, a zapravo je riječ o projektu koji se naslanja na Notally te uvodi niz dodatnih mogućnosti čime se nameće kao jedna od najpraktičnijih aplikacija za digitalne bilješke…

OSNOVNI PODACI Naziv NotallyX Namjena Praktična aplikacija za upravljanje digitalnim bilješkama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Google Keep vjerojatno nije potrebno posebno predstavljati, no oni koji bi za upravljanje osobnih bilješkama radije koristili nešto što nije pod izravnom Googleovom kontrolom, uvijek mogu pronaći alternative. NotallyX je upravo takva alternativa (podržava i uvoz bilješki iz Keepa), a zapravo je riječ o projektu koji uvodi niz mogućnosti još jednoj poznatoj aplikaciji, Notally.

Slično kao i projekt na koji se oslanja, ističe se vrlo jednostavnim sučeljem te naglašenim minimalističkim pristupom, no bez obzira na to što je primarno riječ o aplikaciji za upravljanje bilješkama, NotallyX se može smatrati i svojevrsnim digitalnim planerom, upraviteljem zadataka te aplikacijom za pohranu dokumenata.

Jedna od prednosti ove aplikacije (barem u odnosu na izravni konkurenciju) nalazi se u činjenici da podržava oblikovanje teksta, a tu je i mogućnost stvaranja zadataka s podrškom za namještanje podsjetnika. Osim toga, podržano je i dodavanje raznih vrsta datoteka uz same bilješke (slike, dokumenti u PDF-u i slično), a tu je i mogućnost zaključavanja aplikacije biometrijom ili PIN-om, opcija podešavanja automatskih sigurnosnih kopija i drugo.

Bilješke se mogu uredno organizirati i sortirati (po naslovu, datumu izmjene ili datumu kreiranja), zgodno je i to što je bilješke moguće označavati i bojama ili im dodavati proizvoljne oznake kao i to što je tu mogućnost umetanja poveznica koje se mogu otvarati (telefonski brojevi, web adrese, adrese e-pošte), a tu je i praktičan widget, kao i niz drugih detalja te dodatnih mogućnosti. Drugim riječima, ovo je sasvim sposobna aplikacija za digitalne bilješke koja se može koristiti besplatno.