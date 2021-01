Gallery Go - perolaka alternativa Googleove aplikacije Photos

Aplikacije namijenjene Go izdanju Androida u zadnje su vrijeme sve popularnije, a isto vrijedi i za ovi perolaku alternativu punokrvnoj inačici aplikacije Photos. U svega desetak megabajta ugurano je sve što je potrebno za brzo pregledavanje i upravljanje fotografijama na pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Gallery Go Namjena Galerija za Android Go telefone Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Google Photos mnogima je primarna aplikacija za upravljanje fotografija, čak i nakon što je Google promijenio politiku oko pohrane slika u njihovom oblaku. No, svi oni koji bi na telefonu iz bilo kojeg razloga imali nešto što zauzima manje prostora i memorije te nudi one najvažnije mogućnosti, uvijek mogu provjeriti što nudi perolaka varijanta te aplikacije, Gallery Go.

Da ona itekako ima što ponuditi, unatoč tome što je funkcionalnostima značajno reducirana, svakako svjedoči činjenica da je preuzeta više od 50 milijuna puta pri čemu, ipak, valja uzeti u obzir činjenicu da dolazi predinstalirana na Android Go uređajima. No to ne znači da neće uredno raditi i na drugim Android telefonima.

Uz podršku za automatsku organizaciju fotografija pa će one bez ikakve dodatne intervencije biti grupirane u već definirane kategorije (People, Selfies, Nature, Animals, Documents, Videos i Movies), valja natuknuti da podržava rad sa slikama na unutarnjoj memoriji i na SD karticama, te nudi elementarnu mogućnost upravljanja datotekama.s

Osim toga, nudi i neke osnovne alate za uređivanje fotografija uz mogućnost automatske korekcije i primjenu šačice filtera kao i mogućnost lake izrade kolaža, a uredno će raditi i onda kada internetske veze nema ili je jako loša. Što se performansi tiče, s obzirom na njezinu veličinu i činjenicu da je smanjenih mogućnosti, radit će i na telefonima skromnih hardverskih karakteristika što joj je još jedna – prednost.