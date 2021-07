Haystack News - odlična aplikacija za gledanje TV novosti i ovisnike o vijestima

OSNOVNI PODACI Naziv Haystack News Namjena Specijalizira se za streamanje vijesti Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Haystack News je poznata aplikacija koja omogućuje besplatno gledanje poznatih svjetskih TV kanala specijaliziranih za vijesti i to izravno sa svojega pametnog telefona ili tableta. Vijesti koje je moguće pogledati prikupljaju se s poznatih TV postaja kao što su ABC News, CBSN, AP, Euronews, Cheddar, CBC, Bloomberg te brojnih drugih što TV postaja, a što internetskih izvora (npr. CNET).

Sve počinje tako da se samo izaberu omiljeni izvori za vijesti, kategorije i teme koje se prezentirane kao hashtagovi, a aplikacija će onda u tren oka ponuditi ono što bi se svakako moralo pogledati. Za najbolji je doživljaj uputno prijaviti se u aplikaciju, a to će se najlakše učiniti korištenjem Googleovog ili Facebookovog računa.

Haystack TV nudi i hrpicu drugih stvarčica, a svakako je zgodno i to što nudi podršku za Chromecast (platforma koju koristi za prikaz videosadržaja je zapravo Youtube). Međutim, sučeljem je odlično prilagođena i za Android TV, bez obzira koristi li se kroz brojne pametne televizore ili na jednako tako brojnim Android boxovima.

Najbolje od svega je to što je aplikacija posve besplatna (prikazuju se oglasi), no svakako valja pripaziti na činjenicu da Haystack News može potrošiti priličnu količinu prometa i to pogotovo ako se u obzir uzme činjenica koliko sadržaja čini dostupnim.