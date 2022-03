HBO Max – nova stara streaming usluga stigla u Hrvatsku

Od 8. ožujka postojeći servis HBO GO zamijenio je novi, HBO Max, koji donosi novu aplikaciju, više sadržaja i nove opcije pretplate za nove pretplatnike

OSNOVNI PODACI Naziv HBO Max Namjena Streaming servis s lokaliziranim sadržajem Android Google Play iOS App Store Cijena 4,66 / 6,99 eura na mjesec

Od danas je u Hrvatskoj i regiji dostupan američki streaming servis HBO Max, koji će na našem tržištu zamijeniti već nekoliko godina prisutni HBO GO. Riječ je o vrlo sličnoj usluzi istog ponuđača, koja je dostupna kako samostalno tako i u sklopu paketa nekih domaćih telekoma, a tako će i biti i ubuduće. Odlučite li se za samostalnu pretplatu, HBO Max će vas stajati 6,99 eura mjesečno. Za one koji postanu novi pretplatnici do kraja ožujka, cijena će biti 4,66 eura, doživotno.

Za razliku od prethodnika HBO Max nudi nešto više sadržaja, pa su tako na raspolaganju katalozi Warner Brosa, HBO-a, Max Originals produkcije, DC-a i Cartoon Networka. Izdvojimo i neke popularne naslove: Euphoria, Succession, Dina, Prijatelji, Teorija velikog praska, Gospodar prstenova… Sav sadržaj lokaliziran je na hrvatski jezik.

HBO Max omogućava istovremeno gledanje sadržaja na tri uređaja. Svaki pretplatnički račun podržavat će kreiranje do 5 profila, što HBO GO, primjerice, nije omogućavao. Filmove i serije moguće je i preuzeti na uređaj te gledati bez pristupa Internetu, a odabrani sadržaji dostupni su i u rezoluciji 4K, bez dodatne naplate.

Mobilna aplikacija dostupna je za preuzimanje za Android i iOS, a postojeći korisnici HBO GO-a moći će se u nju prijaviti postojećim login podacima.