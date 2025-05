Je li već poznata radnja treće sezone serije "The Last of Us"?

Izvor: The Last of Us/Youtube

Zvijezda serije The Last of Us, Catherine O’Hara, je nedavno, u razgovoru s Varietyjem, potvrdila detalje o radnji nadolazeće treće sezone. Osim što je potvrdila da se njezin lik, Gail, neće vratiti u sljedećoj sezoni, a razlog tome je velika promjena u narativnom fokusu. Naime, treća bi sezona navodno trebala adaptirati dio igre The Last of Us Part II u kojem igrači preuzimaju kontrolu nad Abbynim likom.

(Pozor: Spoileri!)

Treća sezona serije službeno je najavljena prije premijere druge sezone u travnju, iako trenutno još uvijek nema potvrđen datum izlaska. Showrunneri Craig Mazin i Neil Druckmann dali su nagovještaje o onome što slijedi, obećavajući pritom dublje istraživanje sukoba između WLF-a i Scarsa, kao i pojavljivanje Rat Kinga. Iako dodatne sezone još nisu službeno potvrđene, HBO očekuje da će The Last of Us trajati ukupno četiri sezone. Abby (Kaitlyn Dever) je imala ključnu ulogu na početku druge sezone serije, no nije se pojavila nakon šokantne druge epizode i Joelove (Pedro Pascal) smrti. Posljednjih nekoliko epizoda uglavnom je bilo usmjereno na Ellie (Bella Ramsey), koja zajedno s Dinom (Isabela Merced) odlazi u Seattle u potrazi za osvetom dok je šesta epizoda, pod nazivom The Price, većim dijelom ispričana retrospektivno te prikazuje kako su se Joel i Ellie s vremenom udaljili.

Detalji koje je podijelila Catherine O’Hara vjerojatno neće iznenaditi obožavatelje upoznate s originalnim materijalom. Do kraja sezone ostala je još jedna epizoda, a serija još nije ni započela s adaptacijom dijela igre koji se fokusira na Abby. S obzirom na dosadašnji razvoj radnje, lako je očekivati da će se treća sezona fokusirati na njezinu perspektivu. Ukoliko se ova promjena u fokusu zaista dogodi, bit će zanimljivo pratiti reakcije publike. Naime, The Last of Us Part II bio je iznimno polarizirajuća igra – Abby je bila u središtu brojnih kritika i nezadovoljstva. Slično se dogodilo i sa serijom te su se mišljenja o drugoj sezoni znatno pogoršala nakon Joelove smrti. Nakon što je, pod cijenu usporavanja tempa radnje, uspostavljena dinamika odnosa između Ellie i Dine, njihovo stavljanje u drugi plan kako bi se prikazala perspektiva jednog od najomraženijih likova druge sezone definitivno predstavlja kreativan rizik.

Konačno, kad se radi o adaptacijama popularnih videoigara, zaista je teško udovoljiti svima, ali trećoj bi sezoni trebalo dati priliku s obzirom na dosadašnju neospornu kvalitetu serije. Abbyina priča u videoigri istražuje duboke i složene teme i time dodatno obogaćuje narativ, baveći se dublje ciklusom nasilja. Premda ova odluka sa sobom nosi velike rizike udaljavanja publike od Ellie, ukoliko se ispravno izvede mogla bi se pokazati iznimno uspješnom.