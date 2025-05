Tko su novi Harry, Hermiona i Ron? HBO predstavio mlade zvijezde

Nakon mjeseci spekulacija, HBO je napokon objavio imena troje mladih glumaca koji će utjeloviti najpoznatnije likove čarobnjačkog svijeta u nadolazećoj TV seriji Harry Potter.

Ulogu Harryja Pottera preuzima Dominic McLaughlin, Hermionu Granger glumit će Arabella Stanton, a Rona Weasleyja Alastair Stout. Svi troje nova su lica u industriji, a producenti su ih izabrali nakon velikog dugotrajnog procesa koji je uključivao desetke tisuća djece.

Voditeljica serije Francesca Gardiner i redatelj Mark Mylod poručili su u zajedničkom priopćenju: "Nakon dugotrajne potrage koju su vodile direktorice kastinga Lucy Bevan i Emily Brockmann, s oduševljenjem objavljujemo da smo pronašli našeg Harryja, Rona i našu Hermionu. Njihov je talent zadivljujuć i jedva čekamo da publika doživi njihovu magiju na ekranu."

Ranije ove godine već je najavljeno nekoliko poznatih imena koja će utjeloviti slavne profesore iz Hogwartsa. Tako će John Lithgow (Dexter, The Crown) tumačiti Albusa Dumbledorea, Janet McTeer (Ozark, The Menu) Minervu McGonagall, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Black Mirror) Severusa Snapea, Nick Frost (Shaun of the Dead) Hagrida, Paul Whitehouse Argusa Filcha, a Luke Thallon Quirinusa Quirrella.

Produkcija serije tek treba početi, ali s obzirom na sve više otkrivenih informacija, očekivanja su velika. Serija će, prema dosadašnjim najavama, detaljnije obraditi knjige J.K. Rowling i trajat će više sezona.