HERE WeGo - poznata aplikacija za navigaciju i onda kad nema internetske veze

HERE WeGo je jedna od najpoznatijih besplatnih aplikacija za navigaciju koje je se proslavila po tome što nudi mogućnost spremanja navigacijskih podataka čitavih država izravno na telefon, što je čini prikladnom za offline navigaciju…

OSNOVNI PODACI Naziv HERE WeGo Namjena Aplikacija za navigaciju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Ovu je dobro poznatu i prilično popularnu aplikaciju za navigaciju u automobilu inicijalno razvijala švedska Nokija, a nekoć je bila poznatija samo kao HERE ili HERE Maps, dok će je se neki sjećati i pod nazivom Nokia Maps premda je u tom prvom izdanju zapravo bilo riječ o programu za prikaz mape koji je bio dostupan na Windows Phoneu (prikaz mape zadržava i danas uz navigaciju).

Štošta se promijenilo od tih vrlo ranih početaka, no HERE WeGo je i danas tu te se pozicionira kao jedna od najpopularnijih aplikacija za navigaciju na pametnim telefonima. Jedna od njezinih ključnih prednosti, činjenica je da nudi mogućnost preuzimanja i pohrane navigacijskih podataka za brojne države izravno na pametni telefon. To, ukratko, znači da je navigaciju moguće koristiti i bez internetske veze.

Doduše, na umu valja imati da offline mape znaju zauzeti popriličnu količinu memorijskog prostora, pa tu treba biti štedljiv. Gledajući njezine opće mogućnosti, samoj se aplikaciji zapravo i nema mnogo što za zamjeriti, ali treba računati i na to da sve značajke nisu dostupne u svim državama i svim gradovima.

No, HERE WeGo zna upozoravati na fiksne policijske radare, a tu je i dobro riješena turn-by-turn navigacija s glasovnim uputama pri čemu je podržan i hrvatski jezik. Na vrijeme će upozoravati na skretanja, grafika je jasna i oku ugodna, dok je sam smjer vožnje također vrlo jasno naznačen.

U svakom slučaju, tko traži besplatno rješenje za offline navigaciju, s ovim će vrlo vjerojatno biti zadovoljan. Uostalom, dobro je povremeno iskušavati i neka alternativna rješenja uz ona koja su najrazvikanija, a to vrijedi i za aplikacije za navigaciju.