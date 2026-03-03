Lunatask - nudi upravljanje zadacima, praćenje navika i vođenje osobnog dnevnika

Riječ je o aplikaciji koja se nastoji nametnuti kao središnje mjesto za organiziranje svakodnevice, pa ne samo da nudi klasično upravljanje zadacima, nego je tu i praćenje navika, vođenje osobnog dnevnika te vizualizacija razine energije i raspoloženja…

Matija Gračanin utorak, 3. ožujka 2026. u 06:05
OSNOVNI PODACI
Naziv Lunatask
Namjena Sveobuhvatna aplikacija za upravljanje zadacima
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 6,89 eur mj ili 61,99 eur godišnje (Premium)

Lunatask je sveobuhvatna aplikacija koja na jednom mjestu nudi upravljanje zadacima, praćenje navika i vođenje osobnog dnevnika, a pritom se može pohvaliti i dobro osmišljenim sučeljem, fino balansiranim općim mogućnostima, ali i relativno visokom razinom sigurnosti i privatnosti (koristi šifriranje s kraja na kraj pa je obvezno otvoriti korisnički račun i definirati snažnu lozinku koju se ne bi trebalo zaboraviti).

Samo jedna od zanimljivosti Lunataska, svakako je i činjenica da nudi različite načine rada, od Eisenhowerove matrice i metode Must, Should, Want pa do vizualnog praćenja napretka, dok se samo planiranje temelji na tehnici time-blocking (zadaci se mogu jednostavno povući na kalendar kako bi se definiralo vrijeme njihova izvršavanja).

Aplikacija nudi i neke specifične dodatke kao što je  tajmer za tehniku Pomodoro, a nije izostala ni podrška za Markdown kod stvaranje bilješki, kao ni brojni drugi detalji. Međutim, jedna od možda manje češće viđenih specifičnosti kod sličnih aplikacija, jest da se poseban naglasak stavlja na mentalno zdravlje.

Tako su tu moduli za praćenje osobnog stanja i međuljudskih odnosa, uključujući vođenje evidencije razine stresa te integrirano rješenje za upravljanje kontaktima s obitelji i prijateljima. Naravno, tu je i niz drugih stvarčica (na samu se aplikaciju treba neko vrijeme navikavati), a na umu treba imati da je besplatno izdanje ograničeno, dok je tu i izdanje Premium koje stoji 61,99 eura godišnje ili 6,89 eura mjesečno.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi