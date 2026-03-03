Lunatask - nudi upravljanje zadacima, praćenje navika i vođenje osobnog dnevnika

Riječ je o aplikaciji koja se nastoji nametnuti kao središnje mjesto za organiziranje svakodnevice, pa ne samo da nudi klasično upravljanje zadacima, nego je tu i praćenje navika, vođenje osobnog dnevnika te vizualizacija razine energije i raspoloženja…

OSNOVNI PODACI Naziv Lunatask Namjena Sveobuhvatna aplikacija za upravljanje zadacima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 6,89 eur mj ili 61,99 eur godišnje (Premium)

Lunatask je sveobuhvatna aplikacija koja na jednom mjestu nudi upravljanje zadacima, praćenje navika i vođenje osobnog dnevnika, a pritom se može pohvaliti i dobro osmišljenim sučeljem, fino balansiranim općim mogućnostima, ali i relativno visokom razinom sigurnosti i privatnosti (koristi šifriranje s kraja na kraj pa je obvezno otvoriti korisnički račun i definirati snažnu lozinku koju se ne bi trebalo zaboraviti).

Samo jedna od zanimljivosti Lunataska, svakako je i činjenica da nudi različite načine rada, od Eisenhowerove matrice i metode Must, Should, Want pa do vizualnog praćenja napretka, dok se samo planiranje temelji na tehnici time-blocking (zadaci se mogu jednostavno povući na kalendar kako bi se definiralo vrijeme njihova izvršavanja).

Aplikacija nudi i neke specifične dodatke kao što je tajmer za tehniku Pomodoro, a nije izostala ni podrška za Markdown kod stvaranje bilješki, kao ni brojni drugi detalji. Međutim, jedna od možda manje češće viđenih specifičnosti kod sličnih aplikacija, jest da se poseban naglasak stavlja na mentalno zdravlje.

Tako su tu moduli za praćenje osobnog stanja i međuljudskih odnosa, uključujući vođenje evidencije razine stresa te integrirano rješenje za upravljanje kontaktima s obitelji i prijateljima. Naravno, tu je i niz drugih stvarčica (na samu se aplikaciju treba neko vrijeme navikavati), a na umu treba imati da je besplatno izdanje ograničeno, dok je tu i izdanje Premium koje stoji 61,99 eura godišnje ili 6,89 eura mjesečno.