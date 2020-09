Kako do besplatnog prostora u oblaku? Lako, probajte MEGA!

Servisa za sinkronizaciju i skladištenje datoteka u oblaku definitivno ne nedostaje, no malo koji u besplatnom izdanju nudi toliko diskovnoga prostora kao što to nudi MEGA. Da bi stvar bila još bolja, uz 50 GB prostora dobiva se i prilično visoka razina privatnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv MEGA Namjena Servis za pohranu datoteka u oblaku Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Otprilike godinu dana nakon što je vlada SAD-a ugasila internetski servis za razmjenu datoteka Megaupload, kao njegov svojevrsni nasljednik, nastao je servis MEGA. Uz druge iz Megauploada, njegovi su začetnici Kim Dotcom, Mathias Ortmann i Bram van der Kolk, a od 2013. godine naovamo, prometnuo se u oblačni servis za skladištenje i sinkronizaciju datoteka u oblaku koji u besplatnoj inačici nudi najviše slobodnog prostora.

No to što nudi 50 GB diskovnoga prostora koji se može koristiti kako se poželi samo je jedan dio novčića. Naime, MEGA je postao poznati i po činjenici da je sadržaj koji se pohranjuje i oblaku snažno kriptiran, a ključ za dešifriranje pristupa svom diskovnom pretincu u oblaku ima samo krajnji korisnik. To s jedne strane jamči sigurnost pohranjenih datoteka, ali sa sobom nosi i određeni problem.

Naime, ako se izgubi ključ za dešifriranje, nitko više do datoteka neće moći doći, pa to svakako valja imati na umu. MEGA se ponešto razlikuje od sličnih servisa kao što su Dropbox ili OneDrive, no u suštini nudi usporedive mogućnosti. Klijent je podržan na svim važnim platformama, a datotekama se može pristupati i putem web preglednika. Zgodno je i to što su klijenti otvorenog koda, što samo dodatno potvrđuje transparentnost.

Tu je podrška za sinkronizaciju, kao i za verzioniranjem, a nije izostala ni podrška za dijeljenjem datoteka bez čega bi jedan ovakav servis zapravo bio nezamisliv. Zanimljivo je da nudi i mogućnost izravnih razgovora pri čemu se koristi end-to-end enkripcija. Osim toga, MEGA kao servis nudi i čitav niz drugih korisnih stvarčica kao što je mogućnost rada iz naredbenog retka ili proširenja za Thundebrid za lako slanje datoteka putem e-pošte.

Bilo kako bilo, svi oni koji traže solidno opremljen servis za skladištenje datoteka u oblaku i pri tome im je važno dobiti što je više moguće prostora sasvim besplatno, ovome bi trebali dati priliku. Naravno, za više prostora potrebno je zavući ruku u džep, a maksimalno se može dobiti 16 TB za 30 eura mjesečno. Poslovni korisnici mogu dobiti neograničenu količinu prostora za 10 eura po korisniku mjesečno.