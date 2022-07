Moises - aplikacije za glazbenike i sve one koji se tako osjećaju

Moises je zanimljiva i potencijalno vrlo korisna aplikacija namijenjena glazbenicima koja omogućava izoliranje ili uklanjanje vokala i instrumenata iz pjesama, promjenu tonaliteta te brzine i to u stvarnom vremenu, a ni to nije sve…

OSNOVNI PODACI Naziv Moises Namjena Omogućava izoliranje ili uklanjanje vokala i instrumenata iz pjesama Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 309 kn godišnje (Premium)

Glazbenih aplikacija definitivno ne nedostaje, a čak je i primjera aplikacija kao što je Moises koja je ponajprije namijenjena glazbenicima i svima onima koji se tako osjećaju, relativno mnogo. Međutim, Moises je jedna od onih aplikacija koje ono čemu su namijenjene odrađuju prilično dobro, a to znači da je itekako vrijedi imati pri ruci.

Moises je aplikacija koja je u stanju u stvarnom vremenu izolirati ili ukloniti vokale i instrumente, promijeniti tonalitet pjesme i njenu brzinu, a tu je i metronom za jednostavnije određivanje takta. Drugim riječima, ovo je idealna aplikacije za sve one koji žele naučiti svirati i pjevati neku pjesmu ili samo svirati uz nju.

Kako bi se aplikacija koristila, potrebno je otvoriti korisnički račun, a čim se pojavi osnovno sučelje, ostaje tek učitati pjesmu s kojom se želi raditi (tu je i već ponuđena jedna pjesma, čisto kao demo da se vidi što je Moises u stanju napraviti).

Moises je specifična i po tome što koristi umjetnu inteligenciju kako bi bila tim bolja u onome čemu je i namijenjena, a mora joj se priznati da rezultati zgodno iznenađuju (premda ne treba očekivati čuda). Za najbolji dojam je uputno koristiti slušalice, no to nije nužno, a zgodno je i to što je moguće određivati razinu koliko će se primijeniti efekt uklanjanja ili izolacije vokala ili glazbala.

Tu su i brojne druge praktične stvarčice kao što je mogućnost prikazivanja akorda, neki osnovni alati za uređivanje tonskoga zapisa te druge mogućnosti. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali ograničena, dok za puni doživljaj valja plaćati pretplatu od 309 kn godišnje za izdanje Premium.