Moje Sljeme - aplikacija koja pomaže otkriti sve tajne Medvednice

OSNOVNI PODACI Naziv Moje Sljeme Namjena Aplikacija za otkrivanje Medvednice Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Medvednica je jedno od omiljenih odredišta za boravak u prirodi, šetnje šumom i planiranje, a nedavno je Grad Zagreb predstavio aplikaciju Moje Sljeme koja bi od koristi mogla biti svima onima koji već dobro poznaju tajne Medvednice, ali i svima onima koji je tek namjeravaju otkriti.

Naime, u aplikaciji će se pronaći popis staza (prikazana je i ocijenjena težina staze zajedno s drugim tipičnim podacima), planinarskih domova te drugih odredišta kao što su izvori, špilje i sakralni objekti zajedno s navigacijom čime se do određene razine omogućava sigurnije planiranje i kretanje samim parkom prirode.

Zgodno je i to što će navigacija odabranom stazom raditi i onda kada nema internetske veze, što je jedna od važnijih karakteristika, a osim što je moguće izabirati već dostupne staze, moguće je unositi i vlastite rute do željenih odredišta. Doduše, na umu valja imati da se koriste mape trećih strana pa ucrtane staze mogu biti i ponešto netočne i to svakako treba imati na umu.

Od drugih stvarčica valja izdvojiti mogućnost namještanja obavijesti o udaljavanju sa staze koju se slijedi, zatim opcija uspostavljanja poziva s hitnim službama, mali prikaz vremenske prognoze, ali i to da aplikacija nudi galerije slika te opise objekata i odredišta kao i poseban dio u kojemu je moguće odabirom željenih kriterija pronaći odgovarajuće staze i odredišta.

Sve u svemu, ova besplatna aplikacija doista može biti korisna pri kretanju Medvednicom i to pogotovo onima koji se do sada nisu odvažili prošetati brojnim stazama kojima ovaj park prirode obiluje. Doduše, sama aplikacija je mogla biti i dorađenija; mape staza bi mogle biti preciznije, povremeno se može naići na greške u tekstu, mogla bi nuditi i cjelovite informacije za određena odredišta (npr. cijene karata), a i optimizacija potrošnje baterije ne bi bila na odmet.