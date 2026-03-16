OneLine - dodaje traku na fotografije s osnovnim metapodacima o samoj slici
Riječ je o zapravo jednostavnoj aplikaciji koja će pročitati EXIF informacije iz učitane fotografije, a onda će napraviti traku koju će dodati na tu istu sliku te na njoj napisati neke ključne informacije kao što je korišteni objektiv, otvore blende, ekspoziciju…
|Naziv
|OneLine
|Namjena
|Na slike dodaje stilizirane okvire s EXIF informacijama
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan / 1,09 eur mj, 7,99 eur godišnje ili 22,99 jednokratno (Pro)
OneLine je usko specijalizirana aplikacija koja se specijalizira za dodavanje informativnih okvira na fotografije, a sve kako bi se svima ponudile neke ključne i potencijalno zanimljive tehničke informacije o samoj slici. Pritom je, dakako, sve vrlo jednostavno koristiti, a svakako je dobro i to što je podržana i slijedna obrada.
U suštini, OneLine će učitati fotografiju, zatim izvući EXIF podatke i od toga izraditi vizualno zgodno osmišljeni okvir ili vodeni žig ime na kojem će se nalaziti naziv kamere, objektiv, otvor blende, ekspoziciju, ISO, vrijeme snimanja, pa čak i lokacija ako je ona dostupna u metapodacima (na umu treba imati da ova aplikacija dobro radi i s fotografijama snimljenim pametnim telefonom, ali i DSLR-ovima i drugim fotoaparatima).
Svakako je dobro to što aplikacija podržava one klasične grafičke formate, ali tu je i podrška za formate kao što su DNG, NEF, RAF i CR3, što će ozbiljniji korisnici itekkao znati cijeniti. Osim toga, kako je naglasak stavljen i na vizualni dojam, pa je tu i šačica različitih predložaka, a nekima će biti zanimljivo i to da je moguće dodati i logotipove poznatih proizvođača fotografske opreme.
Ukratko, ovo je aplikacija koja bi se mogla dopasti onima kojima su tehnički parametri slike važni, pa ih žele dodatno istaknuti na vizualno zgodno osmišljen i prilično jednostavan način. No, može poslužiti i kao rješenje da se jednostavno dodatno ukrase fotografije različitim stiliziranim okvirima, stvaranje kolaža i stiliziranih naslovnica.
Osnovna inačica je besplatna no ograničena, a ona se uklanjaju plaćanjem pretplate za izdanje Pro koja stoji 1,09 eura mjesečno, 7,99 eura godišnje ili 22,99 eura jednokratno.