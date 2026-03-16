OneLine - dodaje traku na fotografije s osnovnim metapodacima o samoj slici

Riječ je o zapravo jednostavnoj aplikaciji koja će pročitati EXIF informacije iz učitane fotografije, a onda će napraviti traku koju će dodati na tu istu sliku te na njoj napisati neke ključne informacije kao što je korišteni objektiv, otvore blende, ekspoziciju…

OSNOVNI PODACI Naziv OneLine Namjena Na slike dodaje stilizirane okvire s EXIF informacijama Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 1,09 eur mj, 7,99 eur godišnje ili 22,99 jednokratno (Pro)

OneLine je usko specijalizirana aplikacija koja se specijalizira za dodavanje informativnih okvira na fotografije, a sve kako bi se svima ponudile neke ključne i potencijalno zanimljive tehničke informacije o samoj slici. Pritom je, dakako, sve vrlo jednostavno koristiti, a svakako je dobro i to što je podržana i slijedna obrada.

U suštini, OneLine će učitati fotografiju, zatim izvući EXIF podatke i od toga izraditi vizualno zgodno osmišljeni okvir ili vodeni žig ime na kojem će se nalaziti naziv kamere, objektiv, otvor blende, ekspoziciju, ISO, vrijeme snimanja, pa čak i lokacija ako je ona dostupna u metapodacima (na umu treba imati da ova aplikacija dobro radi i s fotografijama snimljenim pametnim telefonom, ali i DSLR-ovima i drugim fotoaparatima).

Svakako je dobro to što aplikacija podržava one klasične grafičke formate, ali tu je i podrška za formate kao što su DNG, NEF, RAF i CR3, što će ozbiljniji korisnici itekkao znati cijeniti. Osim toga, kako je naglasak stavljen i na vizualni dojam, pa je tu i šačica različitih predložaka, a nekima će biti zanimljivo i to da je moguće dodati i logotipove poznatih proizvođača fotografske opreme.

Ukratko, ovo je aplikacija koja bi se mogla dopasti onima kojima su tehnički parametri slike važni, pa ih žele dodatno istaknuti na vizualno zgodno osmišljen i prilično jednostavan način. No, može poslužiti i kao rješenje da se jednostavno dodatno ukrase fotografije različitim stiliziranim okvirima, stvaranje kolaža i stiliziranih naslovnica.

Osnovna inačica je besplatna no ograničena, a ona se uklanjaju plaćanjem pretplate za izdanje Pro koja stoji 1,09 eura mjesečno, 7,99 eura godišnje ili 22,99 eura jednokratno.