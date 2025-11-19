Zerocam – minimalistička mobilna kamera namijenjena fotografskim puristima

Većina kamera za pametne telefone obično donose i čitav niz mogućnosti, a dobar ih dio nudi i procesiranje slika uz umjetnu inteligenciju te se oslanja i na druge dodatne dorade. Ovo je aplikacije koja ide potpuno drugim smjerom i dopast će se fotografskim puristima…

Matija Gračanin srijeda, 19. studenog 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Zerocam 
Namjena Minimalistička mobilna kamera
Android Google Play
iOS App Store
Cijena 8,89 eur godišnje

Zerocam je aplikacija koja se postavlja kao drugačija alternativa tradicionalnim mobilnim kamerama nudeći tako mogućnost fotografiranja bez dodatnih postavki, odabira načina rada, raznih korekcija ili korištenja umjetne inteligencije. Drugim riječima, sve se svodi tek na jedan gumb kojim se aktivira fotografiranje s ciljem da se ovjekovječi neki trenutak bez naglaska na tehničke dorade.

Doduše, sama aplikacija pritom koristi vlastiti sustav suptilnog kolorističkog stiliziranja kako bi fotografija djelovala oku ugodnije, ali ipak bez onoga što se često doživljava kao prenaglašena primjena HDR-a ili pretjeranog umjetnog izoštravanja slike (upravo zbog toga se neće dopasti baš svim korisnicima).

Za korištenje aplikacije nije potrebno prolaziti kroz složene konfiguracijske korake nego ju je dovoljno te instalirati, a čim je se pokrene, odmah je moguće početi fotografirati. Specifičnost je to što se Zerocam oslanja na RAW zapis fotografije, što će cijeniti napredniji korisnici, ali istodobno nudi i automatsku doradu slika koja ne želi narušiti prirodnost same fotografije.

Dakle, treba naglasiti da Zerocam nije aplikacija koja nudi napredne mogućnosti poput ručnog podešavanja ekspozicije, balansa bijele bolje ili primjene raznih filtera, nego da je izostanak svega toga upravo njezina posebnost i specifičnost jer se sve svodi na fotografiranje i na uživanje u trenutku. Zerocam nije besplatan te se mora plaćati pretplata koja stoji 8,99 eura godišnje, ali se aplikaciju može besplatno iskušavati jedan tjedan.



