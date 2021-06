Opera GX - posebna verzija web preglednika Opere ušminkan za gejmere

Riječ je o posebnoj inačici Operinog web preglednika koji je osmišljen specifično za gejmere. Sučelje mu je prikladno dizajnirano i krcato tematski zgodnim detaljima, no tu su i neke prilično korisne mogućnosti kao što je blokiranje oglasa ili spajanje s računalom koristeći Operin Flow…

OSNOVNI PODACI Naziv Opera GX Namjena Web preglednik namijenje gejmerima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Na prvi se pogled Opera GX može činiti tek kao jedan pretežito modni dodatak u svijetu gaminga jer je naglasak u ovoj verziji inače poznatog web preglednika stavljen upravo na dizajn sučelja pri čemu je uloga tih dizajnerskih elemenata više šminkerske prirode i zapravo služe stvaranju danas prepoznatljivog gamerskog ugođaja.

Međutim, ne treba zaboraviti na to da je Opera zapravo prilično moćan i dobro opremljen web preglednik, što znači da se Opera GX nameće kao idealno rješenje za sve one koji već koriste Operu, ali bi željeli imati vizualno atraktivnije sučelje. Doduše, to ne znači da i svi drugi s njom neće biti zadovoljni.

Drugim riječima, Opera GX nudi neke prilično korisne stvarčice, a uz dobar ugođaj surfanja, tu je podrška za blokiranje oglasa, zaštita od kompromitiranih stranica koje sadrže maliciozne elemente namijenjenih neželjenom rudarenju te podrška za Operin Flow koji omogućuje jednostavno spajanje pametnog telefona s računalom.

Međutim, niti to nije sve. Opera GX se ističe lijepo napravljenim temama koje je u svakom trenutku moguće mijenjati i aktivirati, a tu su i neke dodatne stvarčice kao što je zanimljivo riješena navigacija kroz Fast Action Button. Bilo kako bilo, svi oni koji žele surfati webom sa svojeg pametnog telefona u sposobnom web pregledniku koji je pri tome dizajniran tako da se vizualno uklapa u svijet gaminga, ovo je web preglednik koji bi trebali barem probati.