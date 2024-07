Pure Writer - praktičan tekstualni editor koji olakšava pisanje na pametnim telefonima

Pisanje na pametnim telefonima uvijek je bilo potencijalno izazovno, a ovo je mobilni tekstualni editor koji to iskustvo želi učiniti jednostavnijim i ugodnijim nudeći nenametljivo sučelje te tipične i neke dobro promišljene mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Pure Writer Namjena Solidno opremljen mobilni editor teksta Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / od 1,59 eur mjesečno

Pure Writer lijepo je osmišljen mobilni tekstualni editor koji se ističe minimalističkim, no baš zato i praktičnim sučeljem, ali pritom nudi sve one mogućnosti koje bi se od aplikacije ovoga tipa i mogle očekivati, bez obzira na to što nije riječ o tekstualnom editoru namijenjenom računalima.

Uz to što je tekst moguće pisati kao običan tekst, tu je i podrška za Markdown što znači da je tekst moguće i do određene razine oblikovati i stilizirati, a tu će pripomoći i traka s osnovnim alatima koja će se pojaviti odmah iznad tipkovnice, nešto što svakako valja istražiti kako bi se stekao dojam čime sve Pure Writer zapravo raspolaže.

Podržana je i sinkronizacija sadržaja u oblaku (moguće je i povezivanje s računalima, s time da je to rezervirano za izdanje Pro uz instalaciju desktop inačice Pure Writera), a tu su i neke dodatne naprednije mogućnosti kao što je podrška za TTS (pretvaranje teksta u govor), zatim povijest promjena, statistički uvid, detekcija ključnih riječi i štošta drugo.

Naravno, to je tek dio onoga što Pure Writer može ponuditi, a slično kao što je to slučaj s drugim poznatim minimalističkim editorima teksta, zbog naglašenog asketizma lako je krivo zaključiti kako je riječ o slabo opremljenoj aplikaciji. Tim više što postoji i znatno raskošnije opremljeno izdanje Pro za koje se mora plaćati pretplata (od 1,59 eur mjesečno) ili ga se može kupiti za 19,99 eura jednokratnim plaćanjem.