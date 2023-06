Pydroid 3 - mobilno integrirano razvojno sučelje namijenjeno Python programerima

Pisanje programskog koda na pametnim telefonima, bez obzira na to u kojem programskog jeziku, u većini slučajeva nije baš najdivnije iskustvo. Ipak, kada se to mora, onda pri ruci vrijedi imati mobilni editor koji život nastoji učiniti lakšim. Ovaj je jedan takav i specijaliziran za – Python…

OSNOVNI PODACI Naziv Pydroid 3 Namjena Mobilno razvojno sučelje za Python Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / 3,39 eur mj ili 16,99 eur jednokratno

Bez obzira na činjenicu da su se zasloni pametnih telefona povećali pa je lakše koristiti virtualne tipkovnice na zaslonu, iskustvo iole ozbiljnije pisanja na smartfonu, a u to je uključeno i ispisivanje programskog koda, u dobrom djelu slučajeva nije baš ugodno iskustvo. Pa ipak, katkada se takvo što ne može izbjeći.

Tada je pri ruci zgodno imati mobilni editor koji je opremljen ključnim karakteristikama kako bi olakšao programiranje u pokretu. Pydroid je upravo takav editor, a nije teško već prema njegovom nazivu zaključiti da je riječ o kompaktnom, ali solidno opremljenom mobilnom razvojnom sučelju namijenjenom Python programerima.

Ima ugrađen interpreter (Python 3.9.7) što znači da nije potrebna internetska veza kako bi se izvršavao programski kod, a prednost je i to što je moguće na vrlo jednostavan način instalirati pakete. Štoviše, tu je i prilagođeni repozitorij (potrebo je instalirati dodatno proširenje) putem kojega se mogu instalirati oni najpoznatiji paketi (npr. Pandas, Numpy, Keras, Pillow, OpenCV, Matplotlib i drugi), ali treba znati da su neki kvalificirani kao „premium“ paketi.

Zanimljivo je i to da nudi puni podršku za Tkinter, a podržava i Kivy kao i PyQt5 pa je moguće raditi i s grafičkim sučeljima, ako se to već želi. Tu je i podrška za Cython, a nekima će zanimljiva biti i činjenica da podržava Pygame 2. Dakako, sam editor obiluje i brojnim drugim mogućnostima, specifičnostima i detaljima, pa svi oni koji žele programirati u pokretu, bilo radi zabave, učenja ili posla, s ovim će editorom to doista i moći.

Besplatna inačica je, dakako, ograničena no dovoljno upotrebljiva. Ipak, za dodatne mogućnosti kao što je automatsko dovršavanje koda, analiza programskog koda u stvarnom vremenu, podrška za instalaciju dodatnih „premium“ paketa te isključivanje oglasa, potrebno je plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji ili 3,39 eura mjesečno ili 16,99 eura jednokratno.