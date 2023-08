Readly – platforma koji nudi pristup više od sedam tisuća digitalnih časopisa i novina

OSNOVNI PODACI Naziv Readly Namjena Platforma za čitanje digitalnih časopisa Android Google Play iOS App Store Cijena 12 eura mjesečno

Readly je platforma putem koje se uz plaćanje mjesečne pretplate koja stoji 12 eura može dobiti pristup više od sedam tisuća svjetskih tiskovina (časopisa i novina) u digitalnom obliku koje je onda moguće čitati na svojim mobilnim uređajima bilo gdje.

Štoviše, aplikacija omogućuje i da se željeni časopisi preuzmu kako bi se mogli čitati i onda kada nije dostupna internetska veza (moguće je preuzeti do maksimalno 30 časopisa), a tu su i druge praktične mogućnosti. Jedna od takvih značajki jest i opcija da se odabrani članak iz nekoga časopisa prikaže u posebnom obliku prilagođenom za čitanje upravo na zaslonima pametnih telefona.

Redly se može besplatno iskušavati dva dana kako bi se vidjelo što sve može ponuditi kao i pregledati njegov prilični izdašan katalog, a onda je potrebno početi plaćati pretplatu. Digitalne tiskovine su uredno kategorizirane kako bi ih se lakše pronašlo, a tu je i mogućnost pretraživanja pa je omiljene časopise koje se već prati lako pronaći i onda dodati u omiljene.

Osim toga, tiskovine su podijeljene u dvije glavne kategorije i to časopisi i novine, s time da je novine moguće sortirati i prema zemljana (zasad su dostupne novine iz osam zemalja). Čitanje časopisa prilično je ugodno premda aplikacija ne nudi neke posebno napredne mogućnosti prilagodbe, a onima koji se oduče plaćati pretplatu svakako će biti korisno znati i da pretplatu mogu podijeliti unutar obitelji stvarajući do pet profila za do pet uređaja.