ScummVM - obvezna oprema za ljubitelje mobilnog igranja mnogih klasičnih avantura

OSNOVNI PODACI Naziv ScummVM Namjena Emulator za igranje starih avantura Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Uopće nema sumnje da je SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) ostavio itekakvog traga na igraću populaciju, ali i na same igre osamdesetih i devedesetih godina budući da je riječ o riječ je o alatu koji se koristio za stvaranje slavnih LucasArtovih avantura.

Očevi tog skriptnog jezika su Ron Gilbert i Aric Wilmunder, a da je riječ o iznimno važnom jeziku svakako svjedoči činjenica da je poslužio kao podloga za legendarne igre kao što su The Curse of the Monkey Island 1, 2, i 3, Sam & Max, Indiana Jones, The Dig i brojne druge avanture.

Svi oni koji bi htjeli ponovno zaigrati te avanture, već dulje vrijeme to mogu na računalima zahvaljujući alatu kao što je upravo ScummVM. Riječ je o emulatoru koji na posve bezbolan način omogućuje uživanje u avanturama kao što su fantastični Beneath a Steel Sky ili Broken Sword 1 i 2, ove si kao i mnoge druge tijekom vremena pretvorene u sasvim besplatno dostupne igre.

Osim što je ScummVM posve besplatno dostupan za računala, postoji i njegovo mobilna inačica koja prilično dobro radi na pametnim telefonima i tablet računalima s Android OS-om. Čitavu stvar nije pretjerano teško podesiti i nakon malo upoznavanja osnovnih kontrola, pod uvjetom da se podržane igre posjeduju (mnoge se mogu nabaviti besplatno), igranje može početi.

Dakako, remakeovi nekih od igara (ali ni približno i svih) mogu se pronaći u trgovini aplikacijama, no pravi zaljubljenici u grafičke avanture i istinski geekovi, gotovo je to sigurno, neće odoljeti da se ne okušaju o oživljavanju svojih omiljenih starih igara i to na ovaj način i posve besplatno!