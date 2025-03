Selectable - aplikacija koja omogućava pristup PostgreSQL bazama izravno sa smarfona

PostgreSQL je jedan od najpopularnijih sustava otvorena koda za upravljanje bazama podataka i mnogi je redovito koriste kako za osobne projkete, tako i za one puno ozbiljnije. Ovo je aplikacija koja omogućava spajanje i upravljanje PostgreSQL bazama izravno s pametnog telefona…

OSNOVNI PODACI Naziv Selectable Namjena Upravljanje PostgreSQL bazama sa smartfona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,99 eur (Pro)

PostgreSQL vjerojatno nije potrebno posebno predstavljati onima koji su navikli koristiti baze podataka za različite projekte, pa je dovoljno tek reći da je riječ o dobro poznatoj bazi podataka otvorena koda koja je poznata po pouzdanosti, stabilnosti, robusnosti, skalabilnosti. No, kao i za svaki drugi sličnih sustav, potrebno je rješenje za upravljanje bazama, a aplikacija Selectable je upravo takvo rješenje.

Zapravo je riječ o mobilnoj aplikaciji koja omogućava da se na tipičan način spoji na dostupni PostgreSQL poslužitelj te se zatim upravlja dostupnim bazama izravno sa svojeg pametnog telefona ili tablet računala0020i to kroz zgodno osmišljeno sučelje te uz pomoć solidno osmišljenih mogućnosti.

Tako je moguće pregledavati sheme baza, stvarati tablice uz za to namjenski alat, pisati SQL upute unutar dostupnog editora (moguće je i ručno unositi SQL naredbe), dok se rezultati poslanih upita mogu pregledavati u obliku popisa ili tablica. Pritom vrijedi istaknuti i to da Selectable podržava SSL, kao i to da svi podaci uvijek ostaju na pametnom telefonu, što osigurava određenu razinu sigurnosti.

Doduše, tu treba imati na umu da se Selectable, za razliku od tradicionalnih klijenata namijenjenih računalima kao što su pgAdmin ili DBeaver , usredotočuje na one temeljne funkcionalnosti s naglaskom na jednostavnost korištenja na pametnim telefonima. Bilo kako bilo, oni koji traže praktičan mobilni klijent za PostgreSQL baze, ova se aplikacija nameće kao idealno rješenje.

Uz to što se može koristiti besplatno uz određena ograničenja (na primjer, nema spremanja i ponovnog korištenja SQL upita), tu je i izdanje Pro koje ta ograničenja uklanja, no to izdanje stoji, barem zasad, 5,99 eura.