SoundHound - aplikacija za prepoznavanje glazbe i otkrivanje tekstova pjesama

SoundHound je još jedna aplikacija namijenjena prepoznavanju pjesme koja se reproducira na zvučnicima, a osim što je u stanju prepoznati i one pjesme koje se otpjeva, pronaći će i tekst detektiranih pjesama, a tu su i neke druge zgodne stvarčice…

OSNOVNI PODACI Naziv SoundHound Namjena Servis za prepoznavanje pjesama Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno / 49 kn

Aplikacija za prepoznavanje glazbe tako da se pametni telefon uperi prema zvučniku s kojega se neka pjesma može čuti definitivno ne nedostaje, no SoundHound spada među ponajbolje i najpoznatije uz, jednako tako svima dobro poznati, Shazam.

Ne samo da će SoundHound u tren oka prepoznati koja pjesma trešti sa zvučnika, nego će to uspjeti napraviti čak i onda kada se pjesma otpjeva, odmrmlja ili nešto tome slično, a da bude dovoljno jasno da SoundHound na temelju tog zvučnog zapisa pretraži svoju veliku bazu pjesama i otkrije o kojoj je pjesmi doista riječ.

Pohvalna je i brzina prepoznavanja kojom se SoundHound svakako smješta u sam vrh ovakvih aplikacija, a mnogima će se sigurno dopasti i oku ugodno osmišljeno sučelje. Osim brzog prepoznavanja glazbe, SoundHound nudi i neke dodatne podatke o pjesmama, a posebno je zgodno i to što je u stanju preuzeti tekstove pjesama.

Omogućava povezivanje s glazbenim streaming servisom Spotify kao i Youtubeom dok je pjesme moguće reproducirati izravno unutar samoga SoundHound putem Youtubea (reprodukcija neće raditi ako se zaslon zaključa), ali je zato pronađene pjesme moguće otvoriti u servisima kao što su Spotify ili Deezer i poslušati ih tamo.

Osim toga, zanimljiv je i detalj to što omogućava kreiranje playlista kao i to što nudi već automatski napravljene popise pjesama pa SoundHound može poslužiti i za otkrivanje nove glazbe. Bilo kako bilo, kada se želi prepoznati koja pjesme svira na radiju ili u blizini, ovo je sjajna aplikacija koja će upravo to i omogućiti. Osnovna inačica je besplatna i prikazuje oglase, dok se puno izdanje može kupiti za 49 kuna.