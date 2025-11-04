Speedometer - koristi GPS senzor u pametnom telefonu za mjerenje i prikaz brzine

Riječ je o aplikaciji koja se oslanja na GPS senzor u smartfonu za mjerenje brzine, prijeđene udaljenosti i trajanja putovanja u stvarnom vremenu, a jedna od potencijalno zgodnih mogućnost jest činjenica da se u automobilu može koristiti i kao HUD…

OSNOVNI PODACI Naziv Speedometer Namjena Mjerenje i prikaz brzine kretanja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,89 eur (Pro)

Speedometer je načelno jednostavna aplikacija koja se specijalizira za mjerenje brzine, prikaz prijeđene udaljenosti i računanja trajanja samoga putovanja, no koja će svojim zgodno osmišljenim sučeljem i razinom praktičnosti, sigurno pronaći svoje poklonike. Štoviše, nudi i neke dodatne zanimljive mogućnosti.

Za mjerenje brzine se oslanja na GPS senzor ugrađen u pametne telefone, a to ujedno znači i da joj treba dati odgovarajuće dozvole, te se onda dobiva standardno osmišljen prikaz trenutačne, prosječne i maksimalne brzine. Uz to, tu je i prikaz ukupno prijeđene udaljenosti te trajanje putovanja, pa se aplikaciju može koristiti i za bilježenje kilometraže.

Jedna od zanimljivih mogućnosti kojom se izdvaja od prilično brojne konkurencije, svakako je činjenica da je se može koristiti i kao HUD (Head-Up Display). Doduše, na umu valja imati da je osmišljen ponajprije za korištenje noću budući da sa zaslona pametnog telefona projicira prikaz brzine na vjetrobransko staklo što svakako ima svoja ograničenja.

Od drugih stvarčica, vrijedi izdvojiti mogućnost postavljanja upozorenja za ograničenje brzine, tu su dnevna i noćna tema sučelja, pregled povijesti putovanja, sučelje prilagođeno za rad u okomitom i vodoravnom položaju i relativno dobra optimizacija što se tiče potrošnje baterije. Naravno, tu su i drugi zanimljivi detalji i sitnice. Osnovna inačica je besplatna, no ograničena i prikazuje oglase, ali je zato tu izdanje Pro koje stoji 4,89 eura.