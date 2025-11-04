Speedometer - koristi GPS senzor u pametnom telefonu za mjerenje i prikaz brzine

Riječ je o aplikaciji koja se oslanja na GPS senzor u smartfonu za mjerenje brzine, prijeđene udaljenosti i trajanja putovanja u stvarnom vremenu, a jedna od potencijalno zgodnih mogućnost jest činjenica da se u automobilu može koristiti i kao HUD…

Matija Gračanin utorak, 4. studenog 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Speedometer 
Namjena Mjerenje i prikaz brzine kretanja
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,89 eur (Pro)

Speedometer je načelno jednostavna aplikacija koja se specijalizira za mjerenje brzine, prikaz prijeđene udaljenosti i računanja trajanja samoga putovanja, no koja će svojim zgodno osmišljenim sučeljem i razinom praktičnosti, sigurno pronaći svoje poklonike. Štoviše, nudi i neke dodatne zanimljive mogućnosti.

Za mjerenje brzine se oslanja na GPS senzor ugrađen u pametne telefone, a to ujedno znači i da joj treba dati odgovarajuće dozvole, te se onda dobiva standardno osmišljen prikaz trenutačne, prosječne i maksimalne brzine. Uz to, tu je i prikaz ukupno prijeđene udaljenosti te trajanje putovanja, pa se aplikaciju može koristiti i za bilježenje kilometraže.

Jedna od zanimljivih mogućnosti kojom se izdvaja od prilično brojne konkurencije, svakako je činjenica da je se može koristiti i kao HUD (Head-Up Display). Doduše, na umu valja imati da je osmišljen ponajprije za korištenje noću budući da sa zaslona pametnog telefona projicira prikaz brzine na vjetrobransko staklo što svakako ima svoja ograničenja.

Od drugih stvarčica, vrijedi izdvojiti mogućnost postavljanja upozorenja za ograničenje brzine, tu su dnevna i noćna tema sučelja, pregled povijesti putovanja, sučelje prilagođeno za rad u okomitom i vodoravnom položaju i relativno dobra optimizacija što se tiče potrošnje baterije. Naravno, tu su i drugi zanimljivi detalji i sitnice. Osnovna inačica je besplatna, no ograničena i prikazuje oglase, ali je zato tu izdanje Pro koje stoji 4,89 eura.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi