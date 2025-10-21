GPS Status & Toolbox - jednostavna aplikacija za pregled podataka s GPS-a i senzora

Riječ je o aplikaciji koja može prikazati podatke s GPS-a kao i drugih senzora ugrađenih u pametni telefon. No, osim što prikazuje informacije u stvarnom vremenu, nudi i jednostavnu mogućnost pokretanja kalibracije ugrađenog kompasa…

OSNOVNI PODACI Naziv GPS Status & Toolbox Namjena Dijagnostika GPS-a i senzora u pametnom telefonu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,86 eur (Pro)

GPS Status & Toolbox je potencijalno korisna aplikacija koja se specijalizira ponajprije za prikaz podataka s ugrađenog GPS-a pod čime se podrazumijeva i položaj i jačine signala satelita (GPS i GLONASS), ali i za prikaz informacija sa senzora ugrađenih u pametni telefon.

Doduše, sama aplikacija je zamišljena i tako da pomogne otkriti eventualne probleme sa senzorima, a može je se koristiti i kao jednostavan kompas uz koji će se moći vidjeti i tipični podaci kao što je brzina kretanja, nadmorska visina, točna pozicija, kao i smjer kretanja te orijentacija.

Zgodan je detalj to što aplikacija omogućava pokretanje kalibracije ugrađenog kompasa kao i kalibriranja akcelerometra, a tu je i opcija da se pohrane trenutačne lokacije (besplatna inačica omogućuje pohranu od maksimalno tri lokacije) koje je onda kasnije moguće koristiti kao cilj za kompas.

Osim toga, tu je i vrlo jednostavan pregled podataka sa senzora kako bi ih se moglo dijagnosticirati, a svakako može biti korisno i to što je moguće učitati A-GPS podatke (može se namjestiti i interval u kojima će se podaci automatski preuzimati). Naravno, tu su i neki druge detalji, a na umu valja imati da je besplatna inačica limitirana, dok je za sve mogućnosti potrebno kupiti izdanje pro koje stoji 1,86 eura.