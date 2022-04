Stellio - ljepuškasti mobilni glazbeni reproduktor dobro odmjerenih mogućnosti

Riječ je o prilično popularnom reproduktoru glazbe namijenjenom Android pametnim telefonima koji se prije svega ističe vizualno modernim i skladnim sučeljem s podrškom za teme no za time ne zaostaju i njegovo prilično dobro osmišljene mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Stellio Namjena Ljepuškasti glazbeni reproduktor Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 39 kn (Premium)

Odabir omiljenog glazbenog reproduktora prilično je individualan, a premda se može izdvojiti nekoliko imena i sastaviti ljestvicu već nekoliko godina najboljih mobilnih glazbenih reproduktora, to ne znači da ne treba povremeno dati prostora i upustiti se u iskušavanje nekih novih imena.

Stellio je relativno popularan glazbeni reproduktor koji se najprije ističe vizualno uglađenim sučeljem s podrškom za teme što znači da ga je do određene mjere moguće prilagoditi vlastitom vizualnim senzibilitetu. Međutim, to što se naglašava izgled te omogućuje kupovina dodatnih tema, to ne znači da je riječ o slabije opremljenom reproduktoru.

Baš nasuprot, manje ili više, sve ono što bi se očekivalo od jedne aplikacije ovoga tipa, Stellio nudi. Čak i više od toga. Tako je tu podrška za niz audio formata pri čemu se ističu oni najčešći (FLAC, MP3, CUE, APE i M4A) uz podršku za visoku kakvoću zvuka, a tu je i podrška za gapless reprodukciju premda je zadana vrijednost da se između pjesama prebacuje uz postupni prijelaz.

Dakako, tu su i brojne druge stvarčice kao što je građeni 12-tračni ekvilajzer, tajmer, zgodno osmišljeni widgeti, podrška za Android Wear, jednostavno napravljene kontrole (između pjesama se može prebacivati i tako da se telefone zatrese) te još štošta drugo.

Bilo kako bilo, oni koji još uvijek eksperimentiraju s mobilnim glazbenim reproduktorom, ovoga bi svakako trebali iskušati. Ako im se dopadne, onda mogu kupiti inačicu Premium koja uklanja oglase te uz koju se dobivaju i neke dodatne teme (ostale je i dalje potrebno kupovati) i to jednokratnim plaćanjem od 39 kn.