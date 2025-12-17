Swypic - rudimentarna aplikacija za jednostavno čišćenje galerije fotografija

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja nastoji pomoć pri čišćenju ovećih galerija slika i to usvajajući dobro poznatu metodu. Naime, prikazivat će slike jednu za drugom, a onda se klizanjem po zaslonu odlučuje hoće li ih se zadržati ili izbrisati…

OSNOVNI PODACI Naziv Swypic Namjena Pojednostavljuje čišćenje velikih galerija slika Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 42,99 eur godišnje (Premium)

Premda pametni telefoni danas dolaze sa sve izdašnijom količinom unutarnje memorije, nerijetko se mnogi i dalje muče s održavanjem dovoljno slobodno prostora. Pritom su slike nerijetko upravo one koje zauzimaju znatan dio prostora, a tu u pomoć uskače Swypic.

U suštini je riječ o relativno rudimentarnoj aplikaciji koja želi olakšati čišćenje povećih galerija slika od onih fotografija koje se slobodno može obrisati. Sve to radi na vrlo prepoznatljiv i elegantan način omogućujući da se tek klizanjem po zaslonu ulijevo ili udesno (ili gore i dolje) odluči hoće li se neka slika zadržati ili izbrisati.

Nakon instalacije i prvoga pokretanja aplikaciji valja dati odgovarajuće dozvole, a nakon toga će se prikazivati slike, jedna za drugom. Zgodno je to što je moguće filtrirati slike i to tako da se odabere željena kolekcija (odnosno album), a moguće ih je filtrirati i prema godini te mjesecu.

Upravo je zahvaljujući filtrima lakše čistiti galerije s ogromnim brojem fotografija, a korisno je i to što Swypic može raditi i s videozapisima. Nakon što je neka slika obrisana bit će premještana i smeće, a onda ih je sve vrlo jednostavno trajno obrisati. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no ograničena mogućnostima, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji nemalih 42,99 eura godišnje.