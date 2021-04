TV Time - osobni asistent za filmove i TV serije na pametnom telefonu

OSNOVNI PODACI Naziv TV Time Namjena Praćenje TV serija i filmova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

TV Time je svojevrsni osobni asistent za filmove i TV serije koji omogućava da se na dodaju filmovi i TV serije koje se trenutačno gledaju ili su već pogledane, a onda će se primati obavijesti o tome kada su dostupne nove epizode i gdje ih se može pogledati, kao i preporuke što bi vrijedilo pogledati.

Štoviše, prvo što je potrebno učiniti jest unijeti omiljene TV serije i filmove koje se već pogledalo ili se upravo gleda, a nakon toga će automatski biti generiran kalendar prikazivanja, a bit će formirana i biblioteka na temelju koje će TV Time u budućnosti preporučiti što bi vrijedilo pogledati s obzirom na osobne afinitete.

Sve dostupne serije i filmovi su popraćeni svim potrebnim informacijama, poveznicima na pripadajuće društvene mreže kao i na profil na iMDB-u zajedno s podatkom o tome gdje film ili seriju pogledati, a nakon gledanja ih je moguće ocijeniti i komentirati. To je nešto ogroman broj korisnika ove aplikacije aktivno i radi, pa se TV Time transformira u prilično pouzdan izvor za pronalazak dobrih serija i filmova.

Doduše, kod komentara samo valja pripaziti na one koji bi mogli previše otkriti o nekom filmu ili seriju i tako pokvariti gledanje, no dobro je to što će sam TV Time upravo na to upozoriti. Bilo kako bilo, ovo se može pokazati kao prilično zgodna aplikacija za sve istinske ovisnike o gledanju TV serija i filmova, a svi oni koji u svakome trenutku žele znati kada će biti emitirana iduća epizoda nekoga serijala, s ovom će to aplikacijom sigurno i znati.