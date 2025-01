Brojni kreativni radovi od danas u SAD-u ulaze u javnu domenu. Autorska prava u EU-u su drugačija

Dok 1. siječnja 2025. godine Sjedinjene Američke Države obilježavaju Dan javne domene, Europska unija ima drugačije zakone i uvjete o autorskim pravima. Evo kako se autorska prava u EU-u odnose na situaciju u SAD-u.

EU ima drugačiji pristup

Trajanje autorskih prava u EU-u općenito traje tijekom života autora i još 70 godina nakon njegove smrti. To se razlikuje od američkog sustava, gdje djela objavljena 1929. godine ulaze u javnu domenu 2025. godine zbog 95-godišnjeg trajanja autorskih prava za djela objavljena prije 1978. godine.

Što se tiče zvučnih zapisa, EU ima drugačiji pristup u usporedbi sa SAD-om. U EU-u su zvučni zapisi prvotno bili zaštićeni 50 godina, sve do 2013. godine. Od studenoga 2013. godine europski zvučni zapisi zaštićeni su 70 godina. Ova promjena nije bila retroaktivna, što znači da su zapisi koji su već ušli u javnu domenu ostali u tom statusu.

Zbog razlika u trajanju autorskih prava, djela koja ulaze u javnu domenu u SAD-u s početkom ove godine mogu i dalje biti zaštićena autorskim pravima u zemljama EU-a. Na primjer, Tintin, koji se prvi put pojavio 1929. godine, ući će u javnu domenu u SAD-u 2025. godine, ali ostaje zaštićen u mnogim zemljama EU-a, gdje autorska prava traju 70 godina nakon smrti autora. Slično tome, djela autora poput Ernesta Hemingwaya i Williama Faulknera, koja ulaze u američku javnu domenu, mogu i dalje biti zaštićena u EU-u jer se njihova autorska prava temelje na datumima smrti autora, a ne na datumima objave.

Iako EU nastoji uskladiti zakone o autorskim pravima među državama članicama, još uvijek može biti razlika između zemalja. Direktiva EU-a o autorskim pravima nastoji stvoriti ujednačenija pravila o autorskim pravima u cijeloj EU, ali provedba se može razlikovati među državama članicama.

Od danas u javnoj domeni na američkom tlu

Među značajnim književnim djelima koja od danas ulaze u javnu domenu u SAD-u su "Zbogom oružje" Ernesta Hemingwaya, roman smješten u razdoblje Prvog svjetskog rata, "Buka i bijes" Williama Faulknera te esej Virginije Woolf "Vlastita soba". Agatha Christie pridružuje se ovom nizu svojim djelom "Misterij sedam brojčanika", za koje je Netflix već najavio adaptaciju.

Na području filma, 1929. godinu obilježila je široka primjena zvuka. Hitchcockov prvi zvučni film "Blackmail" sada je u javnoj domeni. Disney također doprinosi sa "Plesom kostura", dijelom serije kratkih filmova Silly Symphonies. Glazbeni standard "Singin' in the Rain", koji je izvorno predstavljen u "The Hollywood Revue of 1929", također postaje javno dostupan.

U centru pažnje: Popaj i Tintin

Posebno su značajni najraniji oblici dvaju popularnih stripovskih likova: Popaja i Tintina. Popaj se prvi put pojavio u stripu "Thimble Theatre" u priči "Gobs of Work", iako tada još nije imao svoju poznatu snagu od špinata. Tintin, mladi reporter kojeg je stvorio Hergé, ulazi u javnu domenu u svojem najranijem obliku, zajedno sa svojim psom Snowijem. Međutim, u Europskoj uniji Tintin ostaje zaštićen do 2054. godine, dok je Popaj slobodan od 2009. godine (vidi okvir).

U 2026. godini očekuje se da će djela iz 1930. također izgubiti zaštitu autorskih prava, uključujući rane verzije likova poput Betty Boop, Disneyjevog psa Pluta i tinejdžerske detektivke Nancy Drew.