Typewise - alternativna tipkovnica koja je specifično dizajnirana za tipkanje s oba palca

Alternativnih tipkovnica definitivno ne nedostaje, no ova se ističe pomalo drukčijim pristupom i prikazom same tipkovnice. Naime, tipke su raspoređene u saće što bi, jednom kada se navikne na taj raspored, trebalo olakšati brzo tipkanje s dva palca…

OSNOVNI PODACI Naziv Typewise Namjena Alternativna tipkovnica za pametne telefone Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 149 kn jednokratno ili 45 kn godišnje (Pro)

Mogućnost da se zamijeni zadana tipkovnica na pametnim telefonima već odavna nije ništa novo, a dok se većina tipkovnica drži uobičajenog rasporeda tipki nudeći pri tome čitav niz dodatnih značajki, neke korisnike nastoje pridobiti nudeći pomalo drukčiji pristup. Typewise je zanimljiva tipkovnica koja se definitivno ističe u prilično žestokoj konkurenciji.

Naime, dizajnirana je specifično kako bi olakšala brzo tipkanja tako da se koristi dva palca, a kako bi to doista postigla, odmiče se od unijačenog rasporeda tipki i uvodi onaj saćasti. Taj pristup definitivno neće odgovarati baš svima, no oni koji se na njega mogu naviknuti (tu je odlično osmišljen proces učenja), vrlo brzo će shvatiti kako baš taj raspored olakšava brže tipkanje i, ono što je još važnije, s manje grešaka.

Naravno, tu je i tradicionalni raspored, a Typewise nudi i čitav niz karakteristika koje su sasvim uobičajene za aplikacije ovoga tipa. Tako je tu, primjerice, mogućnost automatskog ispravljanja otipkanog teksta pri čemu nudi podršku za više od 40 jezika (podržan je i hrvatski jezik), tu su i zgodno osmišljene geste koje dodatno olakšavaju i ubrzavaju tipkanje, ali i neke druge važne stvarčice.

Jedna od njih je i jamstvo privatnosti i sve što se utipka putem Typewisea neće ni na koji način biti preneseno u oblak, a to je nešto s čime se druge tipkovnice ne mogu baš pohvaliti. Osnovna inačica je besplatna no, kao što se to može i očekivati, limitirana mogućnostima. Doduše, dodatne mogućnost kao što je opcija primjene dodatnih 16 tema, istodobno tipkanje u više jezika, podrška za tablet računala te štošta drugo, može se dobiti u izdanju Pro koje stoji 149 kn jednokratno ili 45 kn godišnje.