Winkist - nudi sažetke knjiga uz izraženu društvenu i edukativnu komponentu

Riječ je o platformi na kojoj se mogu pronaći brojni sažeci najprodavanijih knjiga iz područja osobnog razvoja, psihologije, poslovanja i znanosti, koje ne samo da je moguće pročitati, nego ih je moguće i poslušati pokretu i to bilo gdje i bilo kada…

OSNOVNI PODACI Naziv Winkist Namjena Platforma s mnoštvom sažetaka brojnih knjiga Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Winkist još je jedna aplikacija u kojoj se mogu pronaći sažeci najprodavanijih knjiga iz raznovrsnih područja, i to ne samo publicističkih i stručnih naslova, nego i beletristike, pri čemu je svaki sažetak koncipiran tako da se može pročitati ili poslušati u manje od deset minuta. Drugim riječima, Winkist je svojevrsna kombinacija digitalne knjižnice, edukativnog alata i društvene platforme.

Za korištenje aplikacije potrebno je tek otvoriti korisnički račun, a jednom kada je to učinjeno, odmah se može pristupiti tisućama sažetaka koje je moguće čitati, slušati, prevoditi jednim dodirom ili slati izravno na svoj Kindle uređaj. Osim toga, tu su i kvizovi stvoreni umjetnom inteligencijom kojima se može provjeriti razumijevanje pročitanog.

Vrlo je lako moguće napraviti osobnu biblioteku omiljenih naslova, a specifičnost Winkista krije se u naglašenoj društvenoj komponenti pa je moguće pridružiti se tematskim grupama, sudjelovati u raspravama na forumima, razmjenjivati poruke s drugim korisnicima ili redovno pratiti što je u svakom trenutku popularno.

Sučelje aplikacije je jednostavno, pregledno i sve je vrlo dobro organizirano, dok su sve važne značajke dostupne besplatno (prihvaćaju se donacije), što čitavu stvar samo čini dodatno privlačnom. Dakle, ovo je zgodno osmišljena aplikacija koju itekako vrijedi imati pri ruci, pogotovo onima koji žele brzo doći do ključnih ideja iz popularnih i stručnih knjiga, bilo radi osobnog razvoja, profesionalnog usavršavanja ili jednostavno jer žele čitati više, no nemaju dovoljno vremena.