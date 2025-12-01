Wiser - nudi kratke tekstualne i audiosažetke knjiga namijenjene pretežito osobnom razvoju

Aplikacije koje nudi sažetke knjiga više odavna nisu ništa neobično, a ovo je još jedna no koja se od većine razlikuje u tome što ne samo da nudi tekstualne sažetke, nego nudi i audiosažetke, ali i po tome što nudi sažetke knjiga namijenjene većinom osobnom razvoju…

Matija Gračanin ponedjeljak, 1. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Wiser
Namjena Sažeci knjiga za osobni razvoj
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 94,99 eur godišnje

Wiser je aplikacija koja nudi sažetke knjiga koje se mogu pročitati i poslušati, a sve je zamišljeno tako da se u svega petnaest minuta mogu usvojiti ključne ideje koje se obrađuju u knjigama. Preciznije, riječ je o mobilnoj aplikaciji koja zapravo kombinira mikroučenje i audioknjige, s time da se pretežito usredotočuje na knjige namijenjene osobnom razvoju i to iz područja produktivnosti, poslovanja, pregovaranja, financija, zdravlja i drugih sličnih tema.

Za korištenje aplikacije je potrebno otvoriti korisnički računa, a nakon odgovaranja na nekoliko pitanja kako bi sadržaj koji će se ponuditi bio prilagođen svakom korisniku ponaosob, može se početi uživati u ovoj svojevrsnoj digitalnoj biblioteci. Uz to što je sažetke moguće čitati i poslušati, tu su i neke dodatne mogućnosti kao što je opcija označavanja teksta, mogućnost promjene veličine fonta i prilagodbe samoga prikaza.

Jedna od zanimljivih mogućnosti koje se nešto rjeđe mogu vidjeti u aplikacijama ovoga tipa, svakako je Spaced Repetition koja omogućuje ponavljanje ključnih informacija u određenom vremenskom periodu, a sve kako bi se u konačnici poboljšala dugoročna memorija te analitičko razmišljanje. Osim toga, aplikacija nudi i personalizirane preporuke na temelju ciljeva, a tu je i opcija Daily Read koja svakodnevno nudi besplatne naslove.

Wiser podržava korištenje i onda kada nije dostupna internetska veza (knjige je moguće preuzeti), sve je naslove u digitalnoj biblioteci moguće ocjenjivati i komentirati, a tu su i neke druge stvarčice kao što je postavljanja dnevnih ciljeva i izazova, praćenja napretka te drug detalje. Očekivano, za puni je doživljaj potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 94,99 eura (to je izdanje moguće besplatno iskušavati tri dana).



