20 godina iMaca

15. kolovoza 1998. godine održan je prvi u nizu Appleovih evenata koji će do današnjih dana biti okosnicom njihovog marketinškog hypea, i na kojima će danas bilijun dolara vrijedna kompanija predstavljati svoje najnovije proizvode. Tada, točno prije 20 godina, Apple je na ovom događanju za medije predstavio prvi iMac.

Bilo je to samo deset mjeseci nakon što je Apple dobio novu upravu, na čelu s povratnikom Steveom Jobsom, koja je imala zadatak spasiti kompaniju od propasti, a "šareni" iMac G3 imao je zadatak biti predvodnikom novog trenda – u Appleu će se od tada striktno paziti na privlačnost proizvoda krajnjim kupcima, a računala će biti dizajnirana kao lijepa, a ne samo funkcionalna.

Prvi iMac dolazio je u, i danas popularnom, all-in-one kućištu u pet različitih boja. Bio je to snažan kontrast prema tadašnjim "dosadnim" računalima koja su sva izgledala isto i dolazila u sivoj ili bež boji. Naravno, osim drastičnih promjena u vanjskom izgledu Apple je načinio i nekoliko tehnoloških skokova koji će obilježiti ponašanje ove kompanije do današnjih dana – izbacio je, primjerice, tada vrlo rašireni floppy pogon i prihvatio u to doba novi standard, USB.

Izvorni je iMac pokretao PowerPC G3 procesor na 233 MHz, a u njemu su bili i Harman Kardonovi stereo zvučnici, 15-inčni monitor rezolucije 1024x768 točaka, CD-ROM, ATA-3 čvrsti disk, 56k modem, a sve je to radilo na Mac OS-u 8.1. Prodavao se po početnoj cijeni od 1.299 dolara, a prema Jobsovim riječima najvažnija mu je zadaća bila opravdati ono "i" u imenu – i omogućiti korisnicima jednostavno i brzo pristupanje Internetu.

Kao dizajner iMaca bio je potpisan Jony Ive, i danas glavni dizajner u Appleu, ali i nositelj prestižne britanske titule "Sir".

Do današnjih dana kod iMaca se vidi prepoznatljiv Iveov dizajnerski potpis, a iMac je prerastao u alat kako za "obične" korisnike nešto dubljeg džepa tako i za profesionalce – i zapravo predstavlja sam vrh Appleove ponude.