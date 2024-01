Apple najavio velike promjene u iOS-u i App Storeu za građane Europske unije, ali i developere

Baš kako se proteklih mjeseci očekivalo, Apple je službeno najavio da će uvesti značajne funkcionalne promjene u način kako se aplikacije instaliraju na iPhone, ali i u tome kako se obavlja poslovanje između njih i developerske zajednice. Promjene će biti primijenjene samo za tržište 27 država članica Europske unije, a sve je potaknuto europskom regulativom – od Akta o digitalnim tržištima pa do protutrustovskih propisa. Velika i važna odluka donesena je, dakle, u vrhu Applea: radikalnim će potezima pokušati zadovoljiti europske zakonodavce, potrošače, ali i developere.

Promjene bez presedana

Iz Applea kažu da su izradili preko 600 novih API-ja, uvode funkcionalnosti za vanjske internetske preglednike te podršku za alternativne metode plaćanja u App Storeu. Time će se uskladiti s pravilima EU, ali će i dalje svojim korisnicima jamčiti sigurnost na kakvu su oni navikli. Ukratko rečeno – na iOS će biti moguće instalirati aplikacije i iz vanjskih izvora, s trgovina osim Appleove te ih platiti na neki od do sada nepodržanih načina, ali će i te trgovine i aplikacije morati biti autorizirane.

Tri servisa koje će zahvatiti promjene u EU

Takvo otvaranje ekosustava za Apple je bez presedana, pa su mu stoga pristupili vrlo oprezno, svjesni da korisnike izlažu većoj slobodi, ali i većim sigurnosnim rizicima. Promjene, dakle, donose i cijeli niz novih procesa i mehanizama zaštite, no tu su i povoljnije provizije za developere – pa bi uskoro svi vezani uz Appleov sustav mogli postati nešto zadovoljnijima.

"Sideloading" aplikacija

Developeri iz EU uskoro će dobiti mogućnost distribuirati svoje aplikacije na iOS s alternativnih trgovina. Apple će omogućiti povezivanje tih trgovina i aplikacija sa svojim sustavima, izradu rješenja kakva do sada nisu bila dopuštena, a sve to funkcionirat će preko spomenutih novih API-ja.

Developeri će moći razvijati i internetske preglednike koji ne koriste nužno iOS-ov WebKit, već i neki vanjski engine, koji će moći funkcionirati unutar samostalnih vanjskih preglednika ili pak unutar aplikacija koje nude pregledavanje weba unutar svojeg okruženja.

Otvara se NFC

Čip za bežičnu komunikaciju na malim udaljenostima, NFC, bit će također otvoren za vanjske bankovne aplikacije. Dakle, plaćanja će na iOS-u biti moguće provesti i sustavom koji nije Apple Pay, što do sada nije bilo moguće. Kako to otvara dodatne sigurnosne rizike, Apple će dodatno provjeravati takva rješenja i njihove developere. Omogućit će i korisnicima odabir zadanog pružatelja usluga beskontaktnog plaćanja, pa to više neće morati biti Apple Pay.

Safari

Odabir zadanog preglednika u iOS-u također će biti olakšan. Prilikom prvog pokretanja Safarija korisnik će imati mogućnost odabrati koji internetski browser želi postaviti kao primarni, a građanima EU će tu biti ponuđen popis alternativnih rješenja.

App Store

Unutar svoje trgovine aplikacija za iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS Apple će omogućiti plaćanja aplikacija i usluga putem vanjskih pružatelja usluga. Developeri će tako smjeti prodavati usluge i izvan App Storea, bez Appleove provizije.

Developerima će biti ponuđen prelazak na nove uvjete poslovanja, koji će im omogućiti distribuciju aplikacija alternativnim kanalima i naplatu vanjskim sustavima. Uz to, Apple je najavio i da će smanjiti provizije za developere u EU. Velika većina manjih developera plaćat će proviziju od samo 10% na prodaju aplikacija (što se odnosi i na pretplate nakon prve godine), a ostali će plaćati 17%. To je osjetno manje od dosadašnjih 30%.

Dodatno, oni koji se odluče ostati na Appleovom sustavu naplate, plaćat će dodatnih 3% provizije za to. Developeri velikih aplikacija, koje imaju više od milijun preuzimanja godišnje, bez obzira odakle se instaliraju, bit će dužni Appleu platiti dodatnih 0,5 eura za svaku instalaciju aplikacije nakon prvog milijuna u tekućoj godini. Tu naknadu (Core Technology Fee) plaćat će manje od 1% developera.

Sve navedene promjene bit će implementirane u sljedeću verziju iOS-a, 17.4, koja će u javnu distribuciju biti puštena tijekom ožujka.