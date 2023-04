Nadolazeći iOS 17 omogućit će preuzimanje aplikacija iz neslužbenih izvora?

Apple se oduvijek protivio preuzimanju aplikacija iz neslužbenih izvora (sideloading) na iPhoneu, no to bi se uskoro moglo promijeniti zahvaljujući novom EU-ovom zakonu. Tvrdi to Bloombergov reporter i Appleov analitičar Mark Gurman, navodeći da će to biti omogućeno već s novom verzijom iOS-a.

„iOS 17 napravit će buku izvan samog WWDC-a. Apple radi na reviziji softvera kako bi na iPhoneu dozvolio preuzimanje aplikacija izvan svoje službene trgovine, a sve kako bi bili u skladu s novim europskim propisima do sljedeće godine“, ističe Gurman u svom recentnom Power On biltenu.

Naime, Apple je protivnik omogućavanja preuzimanja aplikacija iz neslužbenih izvora, upravo zbog zabrinutosti za privatnost i sigurnost. Zahvaljujući tom ograničenju, mnogi korisnici izvan iOS ekosustava smatraju da je iPhone „zatvoren“, dok ga druga strana vidi kao „mobitel na kojemu se ne mogu pokupiti virusi“. Ni jedno, ni drugo, naravno, nije u potpunosti točno.

Službene informacije bit će poznate na ovogodišnjem WWDC-u u lipnju, na kojem će, uz iOS 17, biti prikazan i iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 i tvOS 17. Očekuje se, također, i predstavljanje Appleovog prvog VR naglavnika, kao i najava M3 SoC-a koji bi se trebao naći u osvježenoj 13-inčnoj i novoj 15-inčnoj inačici MacBook Aira.