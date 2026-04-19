Siemens testirao humanoidne robote u industrijskom postrojenju

Industrijska automatizacija širi se i na Njemačku, uspješnim testiranjem autonomnog humanoidnog robota HMND 01 Alpha u stvarniim tvorničkim uvjetima u Siemensovoj tvornici

Tvrtke Siemens i Humanoid objavile su značajno postignuće u integraciji fizičke umjetne inteligencije unutar industrijskog sektora, koje je nastavak trenda uvođenja humanoidnih robota u proizvodne pogone. Humanoidni robot HMND 01 Alpha, opremljen kotačima i razvijen pomoću Nvidijine tehnologije, uspješno je završio testiranje u Siemensovoj tvornici elektronike u Erlangenu. Tijekom testiranja, robot je autonomno obavljao logističke zadatke, čime je ostvaren cilj strateškog partnerstva usmjerenog ka stvaranju potpuno prilagodljivih proizvodnih pogona vođenih umjetnom inteligencijom.

Cijela smjena s jednim punjenjem

Tijekom rada u logističkom odjelu, HMND 01 Alpha je samostalno izvršavao zadatke rukovanja kontejnerima za razne dijelove, što uključuje njihovo podizanje, transport i pripremu za daljnje faze proizvodnje, u kojima će ih preuzeti ljudi. Postignuti rezultati zadovoljili su sve zadane parametre: robot je ostvario učinak od 60 prebacivanja tih spremnika po satu, uz autonomni uspjeh prihvata i odlaganja veći od 90%, sve uz radni vijek baterije koji premašuje osam sati neprekidnog rada.

Ključ uspješne implementacije leži u integraciji robota u postojeći tvornički ekosustav putem portfelja Siemens Xcelerator. Umjesto da djeluje kao izolirana jedinica, humanoidni robot ovdje u stvarnom vremenu komunicira s proizvodnim sustavima i ostalim autonomnim vođenim dijelovima tvornice. Siemens osigurava digitalnu infrastrukturu koja obuhvaća digitalne blizance, AI percepciju te sučelja za kontrolu robota, čime se omogućuje usklađen rad s ljudskim radnicima i ostalim strojevima u dinamičnom okruženju.

Osim infrastrukturne podrške, proces razvoja robota značajno je ubrzan korištenjem NVIDIA platformi. Integracija modula za edge računalstvo NVIDIA Jetson Thor te alata za simulaciju i strojno učenje Isaac Sim i Isaac Lab omogućila je skraćivanje razvoja prototipa s uobičajenih 18 do 24 mjeseca na svega sedam mjeseci. Simulacijski pristup omogućio je inženjerima da virtualno optimiziraju snagu zglobova i distribuciju mase prije same fizičke izrade.

Napredna robotika za industriju

Model HMND 01 Alpha, proizvod britanske tvrtke Humanoid, namjenski je dizajniran za industrijska okruženja. Robot kombinira mobilnu platformu s naprednim mogućnostima manipulacije predmetima, što mu omogućuje rad u prostorima prilagođenim ljudima. Zahvaljujući vlastitom AI okviru pod nazivom KinetIQ, sustav se može prilagoditi različitim zadacima i obavljati složene radnje koje su ranije bile izazov za tradicionalnu automatizaciju.