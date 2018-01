Wozniak više ne vjeruje ni Musku ni Tesli

Steve Wozniak jedan je od gorljivih pobornika Elona Muska i njegove tvrtke Tesla. Ili je to barem bio dok Musk nije počeo kršiti vlastite rokove.

Naime, Wozniak zamjera Musku što konstantno odgađa implementaciju sustava za autonomnu vožnju. Kako je Wozniak naveo u svom nedavnom izlaganju na Nordic Business Forumu u Stockhlomu, rokove za njegovu ugradnju je diktirao sam Musk pa je zbog stalnih odgoda posebno razočaran u Muska i njegovu tvrtku (Tesla) jer ne poštuju vlastite rokove.

Razočaran je do te mjere da je čak izjavio kako više ne vjeruje u ništa što izjave Musk i Tesla. Podsjetimo, Musk je najvio još 2016. godine kako će Tesla sama voziti od zapadne do istočne obale. No, zatim je događaj prolongiran za 2017., pa za početak 2018., a sada i za nepoznati termin u budućnosti.

Nadalje, Woz je optužio Muska da precjenjuje svoju tehnologiju za autonomnu vožnju te da koristi jeftinu taktiku kako bi odbacio odgovornost za pogreške. Potonje se odnosi na Teslino odbacivanje odgovornosti kada dođe do nesreće. Naime, iz tvrtke tada redovito stižu izjave kako je sve još u Beti te da stoga nisu odgovorni za greške te da bi sami korisnici trebali više paziti.

Ipak, Woz neće u potpunosti odustati od Tesle, štoviše ističe kako u svojoj garaži ima dvije Tesle S te da ih obožava koristiti kada ide na dulja putovanja. Za kratke relacije po gradu i sl. radije bira Chevroletov Bolt. Wozniak je istakao i činjenicu kako su Muska i Teslu već pretekli Audi i BMW koji u svojim osobnim automobilima već imaju implementirane napredne sustave za autonomnu vožnju.