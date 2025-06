Najočigledniji politički teatar: zašto je "svađa" Muska i Trumpa uvijek vodila prema pomirenju?

Muskova noćna isprika na X-u, gdje je priznao da su njegovi postovi "otišli predaleko", bila je neizbježna poput izlaska sunca. To nije bio trenutak iskrenog razmišljanja ili kajanja - to je bio zvuk poslovnog čovjeka koji računa i shvaća da mu se kalkulacija ne isplati.

Teatar konstruiranog sukoba

Ono čemu smo svjedočili prošlog tjedna nije bila prava ideološka bitka ili principijelni stav. Bio je to politički teatar u svojoj najočiglednijoj formi, javno pregovaranje prerušeno u svađu. Scenarij je bio predvidljiv od trenutka kada je Musk prvi put kritizirao Trumpovu poreznu politiku: početna eskalacija, tržišna panika, međusobno hlađenje, a zatim neizbježno povlačenje kad su se obje strane sjetile što mogu izgubiti.

Pravi pokazatelj bio je koliko je brzo Trump dao do znanja spremnost za pomirenje, rekavši New York Postu: "Ne krivim ga ni za što." To nije jezik nekoga tko njeguje pravu zamjerku - to je jezik nekoga tko drži vrata otvorena za unosno partnerstvo.

Što si Musk nije mogao priuštiti da izgubi

Unatoč svim hvalisavim izjavama o pokretanju novih političkih stranaka i prijetnjama o onemogućavanju rada vladine svemirske opreme, Muskovo povlačenje motivirala je oštra financijska realnost. Čovjek ima šest tvrtki koje ovise o državnoj potpori, a gubitak tog berićetnog financijskog kanala bio bi katastrofalan.

Vladini ugovori i odobrenja regulatora predstavljaju ključnu stavku. Samo SpaceX uvelike ovisi o ugovorima s NASA-om i partnerstvima s Ministarstvom obrane. Tesla treba državnu potporu za infrastrukturu električnih vozila i povoljno regulatorno postupanje. Gubitak 150 milijardi dolara tržišne vrijednosti Tesle u jednom danu - najveći u povijesti tvrtke - bio je brutalan podsjetnik koliko brzo politički sukobi mogu uništiti vrijednost za dioničare.

Investirajući gotovo 300 milijuna dolara u Trumpovu kampanju i republikanske kandidate, Musk jednostavno nije mogao otpisati tu investiciju bez pokušaja očuvanja nekog povrata. Njegova uloga bliskog predsjedničkog savjetnika, koliko god kratka, predstavljala je nezapamćen politički utjecaj za tehnološkog mogula. Potpuno odustajanje značilo bi odricanje od tog mjesta za stolom moći.

Što si Trump ne može priuštiti da izgubi

Trumpove kalkulacije bile su jednako pragmatične. Unatoč tvrdim riječima o prekidanju Muskovih vladinih ugovora, nije si mogao priuštiti da trajno otuđi svog najvećeg financijskog podupiratelja.

Prilozi od 300 milijuna dolara za kampanje ne rastu na drveću, čak ni za Trumpa. Gubitak tog izvora financiranja značajno bi oslabio buduće političke operacije. Musk predstavlja Trumpov primarni most prema Silicijskoj dolini i široj tehnološkoj industriji, ključan za razvoj njegovih politika i političku legitimnost njegovih odluka. SpaceX je postao sastavni dio američkog svemirskog programa i obrambenih sposobnosti. Potpuno prekidanje veza stvorilo bi operativne probleme.

Muskova kontrola X-a pruža Trumpu masivnu platformu za pojačavanje poruka - alat previše vrijedan da bi ga trajno odbacio. Muskov utjecaj na mlađe birače koji razumiju tehnologiju predstavlja demografiju koju Trump treba za održavanje svoje koalicije.

Neizbježan završetak

Uzajamna ovisnost bila je prejaka za bilo koji drugi ishod. Oba muškarca su po prirodi više zainteresirana za korištenje sukoba kao pregovaračke prednosti nego za vođenje prave ideološke ratove. Javna svađa poslužila je svojoj svrsi - omogućila je objema stranama da pokažu svoju neovisnost dok je u konačnici pojačala njihovu uzajamnu ovisnost.

Ne treba se čuditi kad kamere zabilježe kako se rukuju, ili čak grle, u nadolazećim tjednima. To će biti predstavljeno kao trijumf američkog pragmatizma nad sitnom politikom, svjedočanstvo njihove sposobnosti da stave državne interese na prvo mjesto. U stvarnosti, to će biti ništa drugo nego logičan zaključak pažljivo orkestrirane predstave osmišljene da ponovo postavi uvjete njihovog partnerstva.

Nepouzdan most između dvije egocentrične ličnosti

Unatoč brzom pomirenju, svađa će ostaviti trajne posljedice na odnos Silicijske doline i Bijele kuće. Muskova labilnost i Trumpova tvrdoglavost pokazali su tehnološkoj industriji koliko je nepouzdan most između dvije egocentrične osobe. Pametni igrači već traže dugotrajnija poslovna i privatna prijateljstva koja neće ovisiti o hirovima dvojice muškaraca koji stavljaju svoj ego ispred svega.