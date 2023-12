Astrofotografije za kraj godine: Hubbleov Saturn i Webbov Uran kakve do sada niste vidjeli

Za kraj 2024., koja je bila vrlo uzbudljiva po pitanju astronomije i donijela brojna nova otkrića, izdvajamo dvije atraktivne NASA-ine astrofotografije, objavljene proteklih tjedana. Obje prikazuju planete Sunčevog sustava, Saturn i Uran, na njima su jasno vidljivi prsteni tih planeta, a snimili su ih svemirski teleskopi Hubble i James Webb.

Saturn (Hubble)

Iako je Saturnova najprepoznatljivija karakteristika, veliki prsten oko ekvatora, poznat još od 17. stoljeća, i dalje o njemu doznajemo nove činjenice. Najnovija fotografija, nastala svemirskim teleskopom Hubble 23. listopada 2023., prikazuje ovaj planet na udaljenosti od gotovo 1,4 milijarde kilometara od Zemlje. Najvažniji detalj na toj fotografiji su "šiljci" vidljivi unutar prstenaste strukture, promjenjive i kratkotrajne "sjene" na prstenima, koje se pojavljuju s vremena na vrijeme i traju tek dvije do tri orbite oko planeta.

Prvi puta ih je snimio Voyager 2 1981., a od tada je otkriveno da je najvjerojatnije riječ o cikličkim, sezonalnim pojavama, povezanima s promjenama u magnetskom polju Saturna, ali i Sunčevim zračenjem. Zbog toga, pri određenim orijentacijama prstenova, dolazi do elektrostatičke levitacije čestica prašine i leda iznad njih, čime se stvaraju tamne sjene. Uskoro stiže Saturnov ekvinocij, kada se očekuje najveća pojava "šiljaka", a kontinuirano opažanje Hubblea moglo bi otkriti i više pojedinosti o njima te eventualno potvrditi hipotezu o njihovom nastanku.

NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC)

Uran (James Webb)

Sa svemirskog teleskopa James Webb stigla je fotografija Urana, nastala u bliskom infracrvenom spektru. Uran je orijentiran bočno, pa je i pogled na njega drugačiji – uz prstene vidljivo je i polarno područje, njegovi sateliti te oluje na površini i polarna kapa. Ova fotografija nadogradnja je one objavljene ranije tijekom godine, a otkriva više detalja upravo oko sjeverne polarne kape i meteoroloških pojava na Uranu. One su na tom planetu najekstremnije u cijelom Sunčevom sustavu, upravo zbog činjenice da je on nagnut za 98°.

Na istom se prizoru vidi i 9 od 27 prirodnih Uranovih satelita (Rosalinda, Puk, Belinda, Dezdemona, Kresida, Bjanka, Porciaa, Julija i Perdita). Fotografija je snimljena 18. prosinca korištenjem kamere NIRCam.

NASA, ESA, CSA, STScI

Fotografije u punoj rezoluciji možete pronaći ovdje: Saturn, Uran.