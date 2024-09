Iako ne potpuno funkcionalan, NASA-in maleni satelit BurstCube bilježi prve znanstvene rezultate

NASA je u travnju s Međunarodne svemirske postaje ispustila satelit BurstCube, namijenjen detektiranju kratkih svemirskih izboja gama zračenja. On nije potpuno rasklopio solarne panele, no i dalje je koristan

U travnju ove godine s Međunarodne svemirske postaje u orbitu je ispušten maleni eksperimentalni znanstveni satelit BurstCube, veličine šest CubeSat jedinica (svaka mjeri 10x10x10 cm). Cilj mu je detektirati, locirati te proučavati još uvijek nedovoljno istražen fenomen kratkih svemirskih izboja gama zračenja ("gamma-ray bursts" ili GRB). Ti događaji traju tek djelić sekunde, a odraz su vrlo snažnih kozmičkih eksplozija visokih energija.

Detektor GRB-a

Za neke od najsnažnijih događaja u svemiru osmišljen je i poseban detektor na ovom satelitu, koji njihovo zračenje prvo pretvara u svjetlost vidljivog spektra, pa potom i bilježi te locira, kako bi znanstvenicima dao nove podatke za analizu. Veći broj detekcija GRB-a trebao bi dovesti i do toga da se njihove izvore poveže i s izvorima gravitacijskih valova, koje također sada možemo zabilježiti, dok bi simultano otkrivanje obje pojave dalo mnoge nove uvide u kozmičke događaje najvećih energija.

Potpuno rasklopljen BurstCube u laboratoriju, ne i u orbiti NASA/Sophia Roberts

Međutim, BurstCube se po ispuštanju u orbitu nije baš najbolje "snašao". Jedan njegov solarni panel (od ukupno dva), zadužen za opskrbu energijom, nije se rasklopio u potpunosti. Samim time njegov položaj zaklanja dio vidnog polja senzorima na satelitu, koji služe za postizanje idealne orijentacije. To pak dovodi do situacije gdje je otpor rijetke atmosfere u orbiti ipak značajno veći negoli bi to bio u slučaju aktivnog upravljanja orijentacijom satelita, pa će umjesto 12 do 18 mjeseci, BurstCube vjerojatno biti aktivan samo još tijekom ovog mjeseca. Nakon toga zahvatit će niže slojeve atmosfere te u konačnici sagorjeti u njoj.

Malena misija za velika otkrića

Unatoč tom tehničkom problemu, glavni senzori zračenja na satelitu aktivni su i pretražuju nebo u potrazi za izbojima gama zračenja. Krajem lipnja oni su zabilježili prvo potvrđeno opažanje jednog GRB-a (GRB 240629A). Kontrola misije u NASA-inom svemirskom centru Goddard potvrdila je prijem pozitivnog signala, u trajanju od 7,2 sekunde, tijekom kojih je zabilježen svjetlosni puls u skladu s očekivanjima za izboj gama zračenja.

"Ponosan sam na to kako je tim reagirao na situaciju i na najbolji način iskorištava vrijeme koje imamo u orbiti", poručio je Jeremy Perkins, glavni istraživač BurstCubea u Goddardu. "Male misije kao što je BurstCube ne samo da pružaju priliku za bavljenje velikom znanošću i testiranjem novih tehnologija, poput detektora gama zračenja naše misije, već su i važne prilike za učenje budućim članovima zajednice astrofizičara". Pri sastavljanju satelita korištene su mnoge komercijalno dostupne komponente, a u proces su bili uključeni i studenti sveučilišta Maryland, pa projekt ujedno ima i znanstvenu i edukativnu komponentu.