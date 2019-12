Korado Korlević i Zvjezdarnica Višnjan dobili potporu od udruge Planetary Society

Američka udruga The Planetary Society koju je osnovao legendarni popularizator znanosti Carl Sagan, a danas je vodi Bill Nye (poznat i kao The Science Guy), dodijelila je svoje godišnje novčane nagrade za doprinos u traganju za asteroidima. U sklopu programa Shoemaker NEO (Near Earth Objects) dodijeljen je niz novčanih potpora astronomima i institucijama diljem svijeta koje pretražuju nebo i pronalaze, prate i kategoriziraju asteroide u blizini Zemlje.

Jedna od najefikasnijih zvjezdarnica u svijetu u tom poslu je i Zvjezdarnica Višnjan u istarskom Tičanu koju vodi poznati hrvatski astronom Korado Korlević. U ovogodišnjoj rundi potpora američkog udruženja Korlević i njegova institucija jedni su od šest dobitnika financijske potpore.

Dobre vijesti za kraj 2019., ravnatelj Zvjezdarnice Višnjan, Korado Korlević dobio je stipendiju za poboljšanje teleskopa! Posted by Visnjan Observatory on Thursday, December 19, 2019

Dodijeljeno im je 10.825 američkih dolara koje će upotrijebiti u svrhe nadogradnje teleskopa. Postavit će novi reflektivni sloj na postojeće zrcalo promjera jedan metar, a kupit će i novi ispravljač slike (coma corrector) za njega te pripadajuću aparaturu. U konačnici to će im omogućiti promatranje mnogo tamnijih svemirskih tijela te proširiti mogućnosti i korisno vidno polje teleskopa.

Zbog rastućeg svjetlosnog zagađenja zvjezdarnica je 2002. godine izmještena iz Višnjana u obližnji Tičan

Zvjezdarnica Višnjan bavi se uglavnom praćenjem asteroida ranije otkrivenih teleskopima na Havajima. Kako su oni smješteni na otprilike 12 sati vremenske razlike, u vrijeme kada na Havajima svane dan u Hrvatskoj pada noć, pa ekipa u Višnjanu može nastaviti praćenje objekata koje su im havajski kolege "predali". Korlevićev tim u posljednje je dvije godine na ovaj način mapirao preko 1.400 asteroida.