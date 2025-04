NASA-ina sonda Lucy poslala zanimljive fotografije malenog asteroida

Misija Lucy lansirana je u listopadu 2021. godine i još uvijek putuje do svojeg cilja, Jupiterovih Trojanskih asteroida, gdje će stići 2027. godine. Na svojem putu do tamo također obavlja znanstvene zadaće

Sonda Lucy lansirana je raketom Atlas V United Launch Alliancea 16. listopada 2021. godine na misiju dugu najmanje 12 godina. Osnovni joj je cilj stići do Trojanskih asteroida koji prate Jupiter, kamo će dospjeti 2027. godine, a misija sonde potrajat će najmanje do 2033. godine. Za to vrijeme sonda će posjećivati niz asteroida, ali je neke od njih posjetila i na svojem putu do krajnjeg odredišta.

Složena svemirska geologija

Najnoviji među tima bio je asteroid Donaldjohanson, pored kojeg je Lucy proletjela na sami Uskrs, 20. travnja. Riječ je o fragmentu svemirske stijene formirane prije oko 150 milijuna godina, pored koje je sonda proletjela na udaljenosti od oko 960 kilometara, snimivši ga vrlo detaljno i iz više uglova. Fotografije su pokazale da je Donaldjohanson izduženi, oko osam kilometara dugi kontaktni dvostruki asteroid, promjera oko 3,5 kilometra te da se okreće oko svoje osi svakih 10-ak dana.

Na animaciji vidimo asteroid snimljen instrumentom Long-Range Reconnaissance Imager (L’LORRI). Timelapse prikazuje slike snimljene otprilike svake 2 sekunde, a asteroid se na njima sporo okreće. Njegova prividna rotacija posljedica je gibanja svemirske sonde dok leti pored asteroida na udaljenosti od 1.600 do 1.100 km. Najbliža udaljenost preleta sonde bila je 960 km, ali prikazane slike snimljene su otprilike 40 sekundi ranije, najbliža od njih s udaljenosti od 1.100 km.

Astronomi NASA-e kažu da ih je donekle iznenadio neobičan oblik asteroida, nastao kao posljedica spajanja dvaju manjih svemirskih objekata, pa zaključuju da mu je geološka povijest neočekivano složena. "Kad detaljno proučimo te složene strukture, otkrit ćemo važne informacije o građevnim blokovima i procesima sudara koji su oblikovali planete u našem Sunčevom sustavu", kaže Hal Levison, glavni znanstveni istraživač misije Lucy sa Southwest Research Instituta Sveučilišta Boulder (Colorado).

Iako je riječ o sekundarnom cilju, kao što je bila riječ o asteroidu Dinkinesh, posjećenome 2023. godine, asteroid Donaldjohanson također će dati zanimljive podatke astronomima. Nakon ovog preleta pored njega, Lucy će nastaviti svoj put kroz glavni asteroidni pojas Sunčevog sustava, a u kolovozu 2027. očekuje se da se približi svojoj prvoj primarnoj "meti", Jupiterovom trojanskom asteroidu Eurybates.