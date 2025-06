Fascinantni prvi rezultati rada opservatorija Vera C. Rubin

Zvjezdarnica NSF-DOE Vera C. Rubin, veliki znanstveni projekt koji zajednički financiraju američka Nacionalna zaklada za znanost (NSF) i Ured za znanost Ministarstva energetike (DOE), ovog je ponedjeljka predstavio svoje prve snimke svemira. Riječ je o prizorima kozmičkih pojava snimljenima u dosad neviđenom opsegu i razlučivosti, zahvaljujući najvećoj digitalnoj kameri na svijetu koja je osnova novog teleskopa instaliranog u Čileu.

Tijekom samo desetak sati probnih promatranja, zvjezdarnica Rubin već je zabilježila milijune galaksija, zvijezda Mliječne staze i tisuće asteroida. Ove prve otkrivene fotografije tek su najava desetogodišnje znanstvene misije kojom će se istraživati i pokušati odgonetnuti neka od najvećih pitanja o prirodi svemira, poručeno je na svečanom otkrivanju.

Kozmički timelapse

Krajem godine nova će zvjezdarnica započeti svoju glavnu misiju, nazvanu Legacy Survey of Space and Time. Bit će to desetogodišnje sustavno mapiranje noćnog neba kojim će se svake noći bilježiti sve vidljive promjene na nebu, stvarajući svojevrsni "kozmički timelapse". Bit će to ultraširoki, iznimno detaljan presjek svemira u dosad neviđenoj rezoluciji. Snimke će otkrivati asteroide, komete, pulsirajuće zvijezde, eksplozije supernova, daleke galaksije, a možda i pojave koje još nitko nije zabilježio.

"Kozmička škrinja s blagom" NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Opservatorij Rubin bit će i najučinkovitiji uređaj za otkrivanje novih objekata u Sunčevom sustavu ikad izrađen. Svake noći snimit će oko tisuću fotografija južnog neba, a cijelo vidljivo južno nebo pokrit će svakih tri do četiri noći. Time će zasigurno otkriti milijune dosad neviđenih asteroida, kometa i međuzvjezdanih tijela. Samim time ima potencijal promijeniti pravila igre u području planetarne obrane, omogućavajući uočavanje znatno većeg broja asteroida nego dosad, uključujući i one koji bi potencijalno mogli ugroziti Zemlju ili Mjesec.

Samo u prvoj godini rada, Rubin Opservatorij prikupit će više podataka nego svi optički opservatoriji na svijetu zajedno u svojoj dosadašnjoj povijesti. Ta će golema zbirka informacija poslužiti znanstvenicima za nebrojena otkrića o svemiru i bit će neprocjenjiv izvor za istraživanja u narednim desetljećima.

Prve fotografije

Rezultati prvih opažanja fascinantni su, a kompozitne fotografije toliko su velike da su javnosti predočene u obliku videa. Prvi u nizu je video sastavljen od više od 1.100 snimaka. Započinje krupnim planom dviju galaksija, a zatim se pogled postupno udaljava otkrivajući oko 10 milijuna galaksija. Tehnički fascinantan prikaz zapravo obuhvaća tek oko 0,05% od ukupno 20 milijardi galaksija koje će Rubin snimiti tijekom svoje desetogodišnje misije.

Dalje, tijekom svega deset sati promatranja, zvjezdarnica NSF-DOE Vera C. Rubin otkrila je preko dvije tisuće (točnije 2.104) dosad nepoznatih asteroida u našem Sunčevom sustavu, među kojima i sedam onih blizu Zemlje, premda nijedan od njih nam ne predstavlja prijetnju. Za usporedbu, svi ostali zemaljski i svemirski opservatoriji zajedno godišnje otkriju oko 20.000 asteroida. Rubin Opservatorij će samo u prve dvije godine rada pronaći milijune novih asteroida, dramatično mijenjajući dosadašnje spoznaje o broju i kretanju tih svemirskih tijela.

Treća slika nastala je spajanjem 678 pojedinačnih fotografija koje je ova zvjezdarnica zabilježila u nešto više od sedam sati promatranja. Kombiniranjem snimaka na ovaj način jasno se otkrivaju inače slabo vidljivi ili nevidljivi detalji, poput oblaka plina i prašine koji čine Trifid maglicu (gore) i Maglicu Laguna, udaljene nekoliko tisuća svjetlosnih godina od Zemlje.

NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Naposlijetku, u prvim kadrovima onoga što će postati najveći kozmički film ikad snimljen, prikazana je jedinstvena sposobnost zvjezdarnice Vera C. Rubin otkrivanja nebeskih objekata promjenjivog sjaja. TO će joj omogućiti bilježenje treperenja, pulsiranja i eksplozija svjetlosti diljem svemira, odnosno prizora koje je moguće uočiti jedino kroz višekratna promatranja. U ovom videu može se uočiti 46 suptilno pulsirajućih zvijezda, poznatih kao promjenljive zvijezde vrste RR Lire, a sve su otkrivene već u prvom setu opažanja.