NASA-ina misija Lucy ima cilj proučiti Jupiterove Trojance

Dugogodišnja NASA-ina misija Lucy lansirana je ovoga vikenda, a oko Jupitera bi trebala proučavati njegove obližnje asteroide najmanje do 2033. godine, ako ne i duže

Raketom Atlas V United Launch Alliancea ove je subote lansirana NASA-ina misija usmjerena prema Jupiteru, koja će potrajati najmanje 12 godina. Sonda Lucy prvo će gravitacijskom praćkom ubrzati na putanji oko Zemlje, 2022. i 2024. godine, da bi se tek 2027. godine našla na svojem odredištu – u blizini Trojanskih asteroida Jupitera.

Jupiterovi Trojanci

Trojanski asteroidi orbitiraju oko Sunca duž istog orbitalnog puta kao i Jupiter (ima ih i oko drugih planeta), otklonjeni od njega za 60 stupnjeva. Nalaze se u Lagrangeovim točkama L4 i L5, smještenima na orbiti ispred i iza Jupitera (vodeći i prateći asteroidi), a misija Lucy posjetit će oba ova oblaka asteroida izbliza.

Detaljno će proučavati ukupno sedam velikih Trojanaca (četiri u L4 te tri u L5), koje su NASA-ini stručnjaci odabrali kao zanimljiva odredišta. Na njima se mogu pronaći tragovi iz najranijeg doba Sunčevog sustava pa ih znanstvenici opisuju kao "fosile iz doba formiranja planeta".

Planirana putanja misije Lucy

Misija će potrajati sve do 2033. godine, kada će biti posjećen posljednji u nizu asteroida. No, tada će Lucy biti u stabilnoj šestogodišnjoj orbiti između Jupiterovih Lagrangeovih točaka L4 i L5, pa NASA kaže kako je moguć produžetak misije i nakon toga.

Lucy je na ovaj dalek put ponijela četiri instrumenta: kameru visoke rezolucije i tri spektrometra. Oni će snimati asteroide u vidljivom spektru, bliskom infracrvenom te termalnom infracrvenom spektru.

Lucy in the Sky with Diamonds

Ime je ova misija dobila po dvije poznate "Lucy". Prva od njih je vjerojatno najpoznatiji svjetski fosil hominida Australopiteka, otkrivena 1974. godine u Etiopiji. Budući da ova svemirska misija ima zadatak proučavati "svemirske fosile", prikladno je da se i njezina sonda naziva istim imenom. Arheološki artefakt 40% kompletiranoga kostura odrasle ženke je, pak, ime dobio po pjesmi Beatlesa Lucy in the Sky with Diamonds, koju su arheolozi na tom projektu često slušali.